До боя Головкин - Альварес осталось 10 дней. Последние новости

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Каждый день Vesti.kz будут знакомить вас с последними новостями о поединке Головкин — Альварес в специальном дайджесте.

Эпизод 1. Главные новости и события 6 сентября:

1. Всемирный боксерский совет (WBC) любит с размахом встречать большие поединки. Вслед за дорогим поясом, изготовленным специально к неординарному поединку Мейвезер — МакГрегор, Маурисио Сулейман приготовил лимитированный «трофей» и перед встречей Головкин — Альварес. Победитель большого боя получит пояс, который создавался 300 часов. На нем отобразили флаги Мексики и Казахстана, а также «сущность двух великих боксерских наций».

2. Бывший соперник казахстанца — британец Мартин Мюррей — то ли с болью, то ли с восхищением продолжает вспоминать события 2015 году. В поединке против GGG он выстоял 11 раундов, но далось это ему с трудом:

«Боль была такой, будто я сейчас рожу ребенка. Она пронзила все мое тело. Вы просто не видите, откуда исходят его удары».

3. Тем временем было опубликовано интервью Головкина Las Vegas Review Journal. В нем он отметил, что ему неважно, где драться — «ринг везде одинаковый». Кроме того, GGG рассказал о роли своего наставника — Абеля Санчеса — в становлении его карьеры.

4. Упомянутое СМИ поговорило не только с боксером. Также состоялся диалог и с Томом Леффлером, являющийся промоутером казахстанца. Леффлер рассказал о взаимоотношениях GGG с сыном Вадимом, а также назвал самый недооцененный навык Головкина:

«Головкин обладает очень недооцененной работой ног. Он умеет резать углы лучше кого-либо из тех, кого я видел. Он всегда стремится вывести соперника на нужную позицию для доставки точных ударов, будь то на дистанции или возле канатов».

5. Не остаются в стороне и букмеккерские конторы. Так, специально к бою Головкин — Альварес в букмекерской компании Tennisi.kz открыта линия специальных ставок из 16 эксклюзивных вариантов. Например, можно поставить на то, произнесет ли после боя Головкин свою коронную фразу Big Drama Show, будет ли в ходе встречи выбита капа, заметит ли рефери удар Альвареса, нанесенный ниже пояса. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

6. Американский комментатор и журналист сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри заявил, что шансы обоих боксеров на успех уравниваются с каждым днем. По его мнению, этому способствует факт того, что мексиканец переборол свой страх перед GGG.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">This is our time. <a href="https://twitter.com/hashtag/CaneloGGG?src=hash">#CaneloGGG</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MexicanStyle?src=hash">#MexicanStyle</a> <a href="https://t.co/Q0oHDrYPA4">pic.twitter.com/Q0oHDrYPA4</a></p>— Gennady Golovkin (@GGGBoxing) <a href="https://twitter.com/GGGBoxing/status/905440913853317121">6 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

7. Фанаты казахстанского боксера буквально вынудили бренд Jordan срочно пополнить ассортимент коллекции, выпущенной в честь Головкина. Вся линейка состоит из двух видов кепок, четырех футболок и одной толстовки, и была раскуплена онлайн за три часа. Об этом в своем твиттере написал Леффлер.

«Атрибутика Jordan в честь Головкина распродана онлайн за три часа. Огромное уважение фанатам Геннадия. Jordan пополнит ассортимент, бейсболки скоро поступят в продажу».

8. Продолжаются последние приготовления к грядущему поединку. Головкин подписал сотни перчаток для VIP-болельщиков на бой с «Канело». Такого бонуса удостоены обладатели «платинового пакета» стоимостью 7 600 долларов. Помимо перчаток с автографом GGG, купившие данный билет получат перчатки, подписанные и Альваресом, а также номер в гостинице и трансфер от аэропорта на лимузине.

9. Геннадий Головкин впервые в карьере будет биться в Лас-Вегасе. Это увидят болельщики и любители бокса в 120 странах мира. В их числе, конечно же, и Казахстан.