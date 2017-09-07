До боя Головкин — Альварес осталось 10 дней. Последние новости
16 сентября в
Лас-Вегасе чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин встретится с самым главным соперником в своей карьере мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
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Каждый день Vesti.kz будут знакомить вас с последними новостями о поединке Головкин — Альварес в специальном дайджесте.
Эпизод 1. Главные новости и события 6 сентября:
1. Всемирный боксерский совет (WBC) любит с размахом встречать большие поединки. Вслед за дорогим поясом, изготовленным специально к неординарному поединку Мейвезер — МакГрегор, Маурисио Сулейман приготовил лимитированный «трофей» и перед встречей Головкин — Альварес. Победитель большого боя получит пояс, который создавался 300 часов. На нем отобразили флаги Мексики и Казахстана, а также «сущность двух великих боксерских наций».
2. Бывший соперник казахстанца — британец Мартин Мюррей — то ли с болью, то ли с восхищением продолжает вспоминать события 2015 году. В поединке против GGG он выстоял 11 раундов, но далось это ему с трудом:
«Боль была такой, будто я сейчас рожу ребенка. Она пронзила все мое тело. Вы просто не видите, откуда исходят его удары».
3. Тем временем было опубликовано интервью Головкина Las Vegas Review Journal. В нем он отметил, что ему неважно, где драться — «ринг везде одинаковый». Кроме того, GGG рассказал о роли своего наставника — Абеля Санчеса — в становлении его карьеры.
4. Упомянутое СМИ поговорило не только с боксером. Также состоялся диалог и с Томом Леффлером, являющийся промоутером казахстанца. Леффлер рассказал о взаимоотношениях GGG с сыном Вадимом, а также назвал самый недооцененный навык Головкина:
«Головкин обладает очень недооцененной работой ног. Он умеет резать углы лучше
5. Не остаются в стороне и букмеккерские конторы. Так, специально к бою Головкин — Альварес в букмекерской компании Tennisi.kz открыта линия специальных ставок из 16 эксклюзивных вариантов. Например, можно поставить на то, произнесет ли после боя Головкин свою коронную фразу Big Drama Show, будет ли в ходе встречи выбита капа, заметит ли рефери удар Альвареса, нанесенный ниже пояса. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
6. Американский комментатор и журналист сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри заявил, что шансы обоих боксеров на успех уравниваются с каждым днем. По его мнению, этому способствует факт того, что мексиканец переборол свой страх перед GGG.
7. Фанаты казахстанского боксера буквально вынудили бренд Jordan срочно пополнить ассортимент коллекции, выпущенной в честь Головкина. Вся линейка состоит из двух видов кепок, четырех футболок и одной толстовки, и была раскуплена онлайн за три часа. Об этом в своем твиттере написал Леффлер.
«Атрибутика Jordan в честь Головкина распродана онлайн за три часа. Огромное уважение фанатам Геннадия. Jordan пополнит ассортимент, бейсболки скоро поступят в продажу».
8. Продолжаются последние приготовления к грядущему поединку. Головкин подписал сотни перчаток для
9. Геннадий Головкин впервые в карьере будет биться в
10. Последний соперник «Канело» в лице Хулио Сезара
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