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https://sport.mail.ru/news/boxing/30924183/
7 сентября 2017, 9:48 | Бокс | Sports.kz

Карл Фроч: Как бы я побил Головкина? Альварес покажет это через пару недель

Британский экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч верит, что Сауль Альварес имеет шанс нанести Геннадию Головкину первое поражение в карьере, пишет Sports.kz.

— Как бы я побил Геннадия Головкина? Альварес вам это покажет через пару недель. Может он его и не побьет, но покажет, как это делать. Будет действовать точно и оказывать постоянное давление. Вряд ли Головкина получится нокаутировать, он крепкий парень из Казахстана, но его можно победить по очкам. Он много пропускает, а «Канело» будет доставлять ему свои удары, — сказал в интервью iFL.tv Фроч.

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