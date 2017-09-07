Карл Фроч: Как бы я побил Головкина? Альварес покажет это через пару недель

— Как бы я побил Геннадия Головкина? Альварес вам это покажет через пару недель. Может он его и не побьет, но покажет, как это делать. Будет действовать точно и оказывать постоянное давление. Вряд ли Головкина получится нокаутировать, он крепкий парень из Казахстана, но его можно победить по очкам. Он много пропускает, а «Канело» будет доставлять ему свои удары, — сказал в интервью iFL.tv Фроч.