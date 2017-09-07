Де ла Хойя оценил бизнес-масштаб боя Головкин — «Канело»
Генеральный директор Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя выразил мнение, что боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса вернет любителей бокса во времена классических дуэлей между Шугар Рэем Леонардом, Томасом Хирнсом и Марвином Хаглером, сообщает Sports.kz.
— Это бой как раз такого типа. Два этих бойца являются топовыми парнями, и поединок сделает огромный бизнес. Бокс для меня настолько чист, что сначала я думаю о бое, а бизнес придет следом, — отметил Оскар в беседе с FOX Business.
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