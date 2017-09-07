Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30923336/
7 сентября 2017, 9:36 | Бокс | Sports.kz

Леффлер назвал количество стран, где покажут бой Головкин — Альварес

Промоутер Том Леффлер ожидает еще большего роста популярности Геннадия Головкина в случае его победы над Саулем Альваресом 16 сентября, сообщает Sports.kz.

— Это поединок, которого все долго ждали. Для Геннадия это бой мечты. Встреча с «Канело» — это совершенно другой уровень по сравнению с любым другим боем, о котором мы могли мечтать. Если он выступит так, как мы от него ожидаем, то после 16 сентября к его многочисленным фанатам прибавится еще больше поклонников. Билеты на их поединок были распроданы за три недели. Будет аншлаг. Бой покажут в 120−130 странах. Это будет его дебют в Лас-Вегасе, — отметил Леффлер в интервью корреспонденту The Ring.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
06 сентября

Чавес-младший сделал прогноз на бой Головкин - Альварес

Секрет Головкина

Кайрат Боранбаев: «Я точно не участвовал в назначении Бородюка главным тренером сборной»