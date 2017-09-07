— Это поединок, которого все долго ждали. Для Геннадия это бой мечты. Встреча с «Канело» — это совершенно другой уровень по сравнению с любым другим боем, о котором мы могли мечтать. Если он выступит так, как мы от него ожидаем, то после 16 сентября к его многочисленным фанатам прибавится еще больше поклонников. Билеты на их поединок были распроданы за три недели. Будет аншлаг. Бой покажут в 120−130 странах. Это будет его дебют в Лас-Вегасе, — отметил Леффлер в интервью корреспонденту The Ring.