Леффлер назвал количество стран, где покажут бой Головкин — Альварес
Промоутер Том Леффлер ожидает еще большего роста популярности Геннадия Головкина в случае его победы над Саулем Альваресом 16 сентября, сообщает Sports.kz.
— Это поединок, которого все долго ждали. Для Геннадия это бой мечты. Встреча с «Канело» — это совершенно другой уровень по сравнению с любым другим боем, о котором мы могли мечтать. Если он выступит так, как мы от него ожидаем, то после 16 сентября к его многочисленным фанатам прибавится еще больше поклонников. Билеты на их поединок были распроданы за три недели. Будет аншлаг. Бой покажут в 120−130 странах. Это будет его дебют в
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