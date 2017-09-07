Билетные сборы боя Мэйуэзер — Макгрегор не побили рекорд поединка американца с Пакьяо
МОСКВА, 7 сен —
Р-Спорт. Билетные сборы боя между боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором оказались ниже тех, что были зарегистрированы в 2015 году на поединке американца с филиппинцем Мэнни Пакьяо, сообщает АФП.
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Бой между
Поединок с Макгрегором Мэйуэзер провел в минувшем августе в
Стоимость билетов бой Мэйуэзер — Макгрегор была одной из самых высоких в истории: самые дешевые места стоили 500 долларов, а самые дорогие — до 10 000 долларов.
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