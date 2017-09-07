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Бой между Мэйуэзером-младшим и Пакьяо состоялся в мае 2015 года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena. Американец защитил титулы WBA (Super), WBC и завоевал пояс WBO, принадлежавший его сопернику. На эту встречу было продано 16 219 билетов, которые принесли почти 72,2 миллиона долларов.

Поединок с Макгрегором Мэйуэзер провел в минувшем августе в Лас-Вегасе в T-Mobile Arena. В бою по правилам бокса американец победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде и одержал свою 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге. На бой было продано 13 094 билета из доступных 20 500. От их продажи было собрано 55 миллионов 414 тысяч долларов.

Стоимость билетов бой Мэйуэзер — Макгрегор была одной из самых высоких в истории: самые дешевые места стоили 500 долларов, а самые дорогие — до 10 000 долларов.