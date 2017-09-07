Супергерои и большие деньги

Братья Калле и Ниссе Зауэрланды вместе с экс-главой Golden Boy Promotions Ричардом Шеффером где-то раздобыли много денег и сделали бомбу. Выкатили ее на платформе, вывели на экраны и сделали в середине лета сенсационную презентацию, каких давно не делает даже компания с яблоком на логотипе.

Не так сложно сделать один супербой с участием двух бойцов, как собрать их целую толпу — 8 человек, не считая запасных, причем даже лучших в одной отдельно взятой весовой категории.

СУПЕРГЕРОИ

Чемпион WBO Александр Усик, герой с «козацким» чубом, суперскоростью, причем скорее ног, чем рук, без разового акцентированного удара, но и без выраженных слабых сторон. Эдакий герой «хрен попадешь». Без поражений.

Чемпион IBF Мурат Гассиев. Смертельный удар, пуленепробиваемая голова. Долго входит в бой, как все боксеры тренера Абеля Санчеса, пропускает, как все боксеры Санчеса, но очень больно бьет. Печень Дениса Лебедева может подтвердить. Без поражений.

Чемпион WBC Майрис Бриедис. Как бывает со многими героями суперсерий, тайна его появления покрыта мраком. Никто не знает, откуда и как в Латвии взялся один из сильнейших боксеров современности. Тяжелый удар, впечатляющие ресурсы организма, татуировки и опыт выступлений по кикбоксингу, в андеркарде боев Роя Джонса и в странных турнирах Bigger’s Better, куда собирали представителей из разных видов единоборств, но дрались все по правилам бокса. Прорывом для Майриса стал тот момент, когда он в 2015 году приехал в Грозный и нокаутировал Мануэля Чарра, чем шокировал всех. А в апреле этого года в Германии забрал из ослабевших рук Марко Хука чемпионский пояс, на который у Хука были явно другие планы. Поражений — нет.

СУПЕРЗЛОДЕИ

Марко Хук, который дерется с Усиком в эти выходные, — должен был уже стать списанным, расходным материалом. Но вспомните, что он сделал с Александром Поветкиным, выступая в супертяжелом весе. И как перед боем с Бриедисом разгромил Дмитро Кучера. Вся карьера Хука — как его стиль ведения боя. Внезапные фолы, взрывные серии, путающие соперника паузы и колоссальный опыт. Даже растренированный и постаревший он опасен. Прозвище — Капитан Крюк.

Кшиштоф Влодарчик, который встретится с Гассиевым предположительно в октябре в США, и внешне, и внутренне отсылает к своему прозвищу — Дьябло, дьявол. Причем иногда это приводит к проблемам психологического характера. Нестабилен, опасен, зол. Будешь с ним плясать — пляши до конца песенки и не моргни.

АНДЕРДОГИ

Обладатель регулярного пояса WBA Юниер Дортикос, кубинец с процентом нокаутов — 95. Классическая темная лошадка, без явных слабых сторон. Но его относительно малый опыт на профессиональном ринге обманчив. 257 боев в любителях, почти никогда не был первым и главным в своем весе на Кубе. Размах рук за два метра — самый большой из участников суперсерии, а еще к нему прилагается чувство дистанции и момента. Поражений — нет.

С ним 23 сентября встретится Дмитрий Кудряшов, с точно таким же процентом нокаутов — 95, одним поражением, от Оланреважу Дуродолы, явными пробелами в классическом боксерском образовании — но кого это волнует, пока он вырубает людей? Дуродола в реванше тоже явно не рассчитывал попасться на этот страшный левый боковой… Кудряшов вообще не тот, кем кажется. Например, он на самом деле левша, стоящий в стойке правши. И на месте Дортикоса я бы смотрел за ним повнимательнее.

Майк Перес в главном в жизни бою был нокаутирован Поветкиным меньше чем за раунд. Предсказать это было невозможно — и россиянин никогда не стартовал в бою так быстро, и Перес, кубинец и левша, обычно хорошо чувствовал, откуда может следовать опасность. Для участия в суперсерии и боя с Бриедисом он опустился в первый тяжелый вес, и никто не знает, какой ценой ему это далось. Если он сохранит остроту зрения, скорость и реакцию — он кот или даже шило в мешке, которое доставит много неприятностей Бриедису. А если нет, и он подойдет к бою не готовым на все 100% — он кубинец в мешке. А в мешке тяжело плавать.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ «РОККИ»

Ясно, что все супергерои — явные фавориты. Но интерес и чувство новизны от турнира будет сохраняться, пока есть риск того, что кто-то из пары Кудряшов — Дортикос или один из двух «злодеев» испортит праздник. Если у них это получается — полуфиналы вызовут еще более живой интерес. Как зрители, мы можем потребовать, чтобы победитель какого-то боя получил травму, другой оступился, выигрывая предсказуемый бой, а андердог сенсационно прошел в финал. Потому что это будет настоящее кино, лучше чем «Рокки». С деньгами в итоге может сбежать не самый сильный и страшный, а тот, кто всех обманул.

Андрей БАЗДРЕВ.