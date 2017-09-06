Боб Арум: У бокса есть враг и злодей — это UFC
Глава компании Top Rank Боб Арум считает, что всем боксерским промоутерам стоит объединиться перед лицом общего конкурента — UFC.
«У нас есть враг, у нас есть злодей, и это UFC. Если мы будем работать сообща, то тогда сможем победить UFC, спорт, который не сравнится с боксом. Я помню, были времена, много лет назад, когда бокс получал столько же внимания, как и другие главные виды спорта в США… Такого не было, чтобы в ведущих изданиях не было репортера, который пишет о боксе. Если мы все вместе будем сотрудничать, то тогда сможем вернуть боксу то положение, которого он заслуживает, — заявил 85-летний Арум.
Источник: sports.ru
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