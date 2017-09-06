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6 сентября 2017, 15:38 | Бокс | Sports.kz

Тураров представил свою экипировку на предстоящий бой

9 сентября в Астане Жанкош в андеркарте боя Каната Ислама (24−0, 19КО) и Брэндона Кука (18−0, 11КО) проведет свой очередной поединок на профессиональном ринге, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Его соперником станет 29-летний аргентинец Бруно Леонардо Ромэй (21−4, 18КО). Их встреча пройдет в рамках полусреднего веса.

Жанкош Тураров представил свою экипировку на предстоящий бой.

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