Тураров представил свою экипировку на предстоящий бой
9 сентября в Астане Жанкош в андеркарте боя Каната Ислама (24−0, 19КО) и Брэндона Кука (18−0, 11КО) проведет свой очередной поединок на профессиональном ринге, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
Его соперником станет 29-летний аргентинец Бруно Леонардо Ромэй (21−4, 18КО). Их встреча пройдет в рамках полусреднего веса.
Жанкош Тураров представил свою экипировку на предстоящий бой.
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