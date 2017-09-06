Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30917042/
6 сентября 2017, 14:56 | Бокс | Sports.kz

Лучший полицейский Нью-Йорка приехал в Астану

Полицейский и боксер в одном лице — Димаш Ниязов из Нью-Йорка — детство которого прошло в Шымкенте, впервые проведет бой на ринге в Астане 9 сентября.

«Прилетел я 1 сентября, чтобы акклиматизироваться, адаптироваться. Здесь погода другая, тренировки другие. Мой соперник из Бразилии очень сильный. У него 22 победы, четыре проигрыша, он пятый в рейтинге Бразилии. Я думаю, это будет самый сложный и тяжелый бой для меня. Но я взял этот бой, чтобы показать, что я на это способен», — рассказал Димаш Ниязов.

Димаш еще подростком переехал в Соединенные Штаты Америки. В 2017 году за достойную службу и преданность делу уроженец Казахстана был признан лучшим полицейским штата.

Помимо работы, Димаш Ниязов занимается профессиональным боксом. В арсенале у спортсмена 11 побед и ни одного поражения.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
05 сентября

«Салават Юлаев» - «Барыс» 3:5. Настоящая сенсация

Казахстанская «молодежка» в меньшинстве чуть не сотворила сенсацию во Франции

Мартин Мюррей: «Боль от удара Головкина была такой, будто я сейчас рожу ребенка»