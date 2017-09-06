Головкин и Альварес ответили на вопрос, завершится ли их бой нокаутом

Ведущий передачи «Канело — GGG: Under The Lights» на телеканале HBO Макс Келлерман спросил у них: «Этот бой пройдет всю дистанцию?».



— Слушайте, довольно тяжело сказать, как завершится этот бой — нокаутом или на дистанции. Но очень большие шансы на то, что он завершится нокаутом, — считает «Канело».



— Я бы дал огромный процент, что этот поединок закончится нокаутом, — вторит ему GGG.



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