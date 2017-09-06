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https://sport.mail.ru/news/boxing/30916820/
6 сентября 2017, 14:38 | Бокс | Sports.kz

Головкин и Альварес ответили на вопрос, завершится ли их бой нокаутом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и мексиканец Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) солидарны относительно исхода предстоящего боя, сообщает Sports.kz.

Ведущий передачи «Канело — GGG: Under The Lights» на телеканале HBO Макс Келлерман спросил у них: «Этот бой пройдет всю дистанцию?».

— Слушайте, довольно тяжело сказать, как завершится этот бой — нокаутом или на дистанции. Но очень большие шансы на то, что он завершится нокаутом, — считает «Канело».

— Я бы дал огромный процент, что этот поединок закончится нокаутом, — вторит ему GGG.

Бой состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.63, победа Альвареса — 2.1, ничья — 26.

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Известный эксперт в области бокса телеканала Showtime Эл Бернштейн с нетерпением ждет битвы между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Boxingscene.com.
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