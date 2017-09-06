Эксперт: Сможет ли «Канело» пробить Головкина и выдержать его удар? Если нет, нас ждет адский поединок
Известный эксперт в области бокса телеканала Showtime Эл Бернштейн с нетерпением ждет битвы между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Boxingscene.com.
«Я думаю, будет очень интересно, потому что оба боксера будут обмениваться ударами на ближней дистанции. Дэниэл Джейкобс преуспел против Головкина, показывая движение, которое не делает «Канело». Я думаю, они оба будут работать на ближней дистанции.
Есть два вопроса, которые требуют ответа. Сможет ли «Канело» пробить Головкина? И сможет ли «Канело» выдержать удар Головкина? Если на один или оба вопроса будет отрицательный ответ, нас ждет адский поединок. Хотя, все равно будет адский поединок, потому что оба будут наносить много ударов, будет «перестрелка». Я склоняюсь в пользу Головкина. Думаю, в конце концов, это будет стилистически хороший бой для него, — сказал Бернштейн.
Напомним, бой Головкин — «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет в
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