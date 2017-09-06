Эксперт: Сможет ли «Канело» пробить Головкина и выдержать его удар? Если нет, нас ждет адский поединок

«Я думаю, будет очень интересно, потому что оба боксера будут обмениваться ударами на ближней дистанции. Дэниэл Джейкобс преуспел против Головкина, показывая движение, которое не делает «Канело». Я думаю, они оба будут работать на ближней дистанции.

Есть два вопроса, которые требуют ответа. Сможет ли «Канело» пробить Головкина? И сможет ли «Канело» выдержать удар Головкина? Если на один или оба вопроса будет отрицательный ответ, нас ждет адский поединок. Хотя, все равно будет адский поединок, потому что оба будут наносить много ударов, будет «перестрелка». Я склоняюсь в пользу Головкина. Думаю, в конце концов, это будет стилистически хороший бой для него, — сказал Бернштейн.