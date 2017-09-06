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https://sport.mail.ru/news/boxing/30916607/
6 сентября 2017, 15:33 | Бокс | Чемпионат.com

Монро: Хорошая форма Сондерса не спасёт его от поражения

Уилли Монро уверен, что какую бы форму ни набрал чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билло Джо Сондерс, это не спасёт его от поражения в предстоящем бою.

«Это на самом деле не будет иметь значения. Насколько хорошей может быть форма человека после 12 недель тренировок по сравнению с кондициями человека, который находится в форме всю жизнь?» — приводит слова Монро BoxingScene.

Встреча Сондерса с Монро станет главным событием вечера профессионального бокса, запланированного на 16 сентября в Лондоне.
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