Монро: Хорошая форма Сондерса не спасёт его от поражения

«Это на самом деле не будет иметь значения. Насколько хорошей может быть форма человека после 12 недель тренировок по сравнению с кондициями человека, который находится в форме всю жизнь?» — приводит слова Монро BoxingScene.



Встреча Сондерса с Монро станет главным событием вечера профессионального бокса, запланированного на 16 сентября в Лондоне.