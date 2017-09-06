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https://sport.mail.ru/news/boxing/30916390/
6 сентября 2017, 14:10 | Бокс | Sports.kz

Как Головкин и Альварес будут вести себя, если мексиканец окажется на канатах

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и мексикнец Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) в эфире передачи «Канело — GGG: Under The Lights» на телеканале HBO смоделировали ситуацию, которая может случиться в их поединке, сообщает Sports.kz.

— «Канело», даже когда ты прижат к канатам, ты все равно остаешься очень опасным контрпанчером. Как ты себя поведешь, если возникнет такая же ситуация в бою с GGG?

— Я не могу проделывать это со всеми соперниками. Соперник сам подсказывает тебе, что ты должен делать на ринге, — сказал Альварес.

— Если сравнивать такую ситуацию с эпизодами из боя Чавеса, то он выглядел очень плохо. Думаю, мой стиль более агрессивный и мощный. Но и у «Канело» есть сила, он может остановить меня в подобной ситуации. Он способен уничтожить любого и отлично выглядит, — считает Головкин.

Бой состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.63, победа Альвареса — 2.1, ничья — 26.

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