Как Головкин и Альварес будут вести себя, если мексиканец окажется на канатах

— «Канело», даже когда ты прижат к канатам, ты все равно остаешься очень опасным контрпанчером. Как ты себя поведешь, если возникнет такая же ситуация в бою с GGG?



— Я не могу проделывать это со всеми соперниками. Соперник сам подсказывает тебе, что ты должен делать на ринге, — сказал Альварес.



— Если сравнивать такую ситуацию с эпизодами из боя Чавеса, то он выглядел очень плохо. Думаю, мой стиль более агрессивный и мощный. Но и у «Канело» есть сила, он может остановить меня в подобной ситуации. Он способен уничтожить любого и отлично выглядит, — считает Головкин.



Бой состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.63, победа Альвареса — 2.1, ничья — 26.