Как Головкин и Альварес будут вести себя, если мексиканец окажется на канатах
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и мексикнец Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) в эфире передачи «Канело — GGG: Under The Lights» на телеканале HBO смоделировали ситуацию, которая может случиться в их поединке, сообщает Sports.kz.
— «Канело», даже когда ты прижат к канатам, ты все равно остаешься очень опасным контрпанчером. Как ты себя поведешь, если возникнет такая же ситуация в бою с GGG?
— Я не могу проделывать это со всеми соперниками. Соперник сам подсказывает тебе, что ты должен делать на ринге, — сказал Альварес.
— Если сравнивать такую ситуацию с эпизодами из боя Чавеса, то он выглядел очень плохо. Думаю, мой стиль более агрессивный и мощный. Но и у «Канело» есть сила, он может остановить меня в подобной ситуации. Он способен уничтожить любого и отлично выглядит, — считает Головкин.
Бой состоится 16 сентября на
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