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https://sport.mail.ru/news/boxing/30915946/
6 сентября 2017, 13:50 | Бокс | Vesti.kz

Одержавший 21 победу в профи казахстанец Тураров перед боем в Астане получил предложение от HBO

Мексиканский промоутер Нельсон Лопес рассказал на пресс-конференции, посвященной вечеру бокса в Астаны, который пройдет 9 сентября, о желании провести титульный поединок для казахстанца Жанкоша Турарова (21−0, 15 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

«Мы хотели 9 сентября в Астане провести два титульных поединка. Канат Ислам и Брэндон Кук будут боксировать за пояса WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе. Мог за пояс побороться и другой казахстанец — Жанкош Тураров. Но его соперник не уложился в лимит веса, и Жанкош в Астане проведет «обычный» бой.

Несмотря на это, мы получили предложение от HBO, которые хотят видеть Турарова в своих вечерах бокса. В будущем мы видим в нем потенциал стать чемпионом мира. Он агрессивный и трудолюбивый боксер, — рассказал Лопес.

Напомним, вечер бокса в Астане пройдет 9 сентября. Главным событием события станет титульный поединок между казахстанцем Канатом Исламом и Брэндоном Куком из Канады.

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