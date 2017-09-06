Одержавший 21 победу в профи казахстанец Тураров перед боем в Астане получил предложение от HBO

«Мы хотели 9 сентября в Астане провести два титульных поединка. Канат Ислам и Брэндон Кук будут боксировать за пояса WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе. Мог за пояс побороться и другой казахстанец — Жанкош Тураров. Но его соперник не уложился в лимит веса, и Жанкош в Астане проведет «обычный» бой.

Несмотря на это, мы получили предложение от HBO, которые хотят видеть Турарова в своих вечерах бокса. В будущем мы видим в нем потенциал стать чемпионом мира. Он агрессивный и трудолюбивый боксер, — рассказал Лопес.

Напомним, вечер бокса в Астане пройдет 9 сентября. Главным событием события станет титульный поединок между казахстанцем Канатом Исламом и Брэндоном Куком из Канады.