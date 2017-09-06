Джо Роган: Бой Головкин — Альварес — это высшая ставка в боксе
Известный комментатор UFC Джо Роган высоко оценил предстоящий поединок Геннадия Головкина с Саулем «Канело» Альваресом, сообщает Sports.kz.
— Это будет взрывной поединок. Думаю, они оба будут идти друг на друга. Будет сумасшедший бой. На мой взгляд, данный поединок это высшая ставка в боксе. Два убойных панчера на пике формы, Геннадий непобежден, а единственный, кому проиграл «Канело» — это Флойд Мэйвезер. Феноменальный бой, жду его с нетерпением, — сказал Роган в своем очередном подкасте.
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