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6 сентября 2017, 13:42 | Бокс | Sports.kz

Джо Роган: Бой Головкин — Альварес — это высшая ставка в боксе

Известный комментатор UFC Джо Роган высоко оценил предстоящий поединок Геннадия Головкина с Саулем «Канело» Альваресом, сообщает Sports.kz.

— Это будет взрывной поединок. Думаю, они оба будут идти друг на друга. Будет сумасшедший бой. На мой взгляд, данный поединок это высшая ставка в боксе. Два убойных панчера на пике формы, Геннадий непобежден, а единственный, кому проиграл «Канело» — это Флойд Мэйвезер. Феноменальный бой, жду его с нетерпением, — сказал Роган в своем очередном подкасте.

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Известный эксперт в области бокса телеканала Showtime Эл Бернштейн с нетерпением ждет битвы между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Boxingscene.com.
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