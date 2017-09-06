Почему соперник Каната Ислама малоизвестен при 18 победах на профи-ринге

— Я думаю, что ответ очевиден. Если открыть Boxrec, то там в каждом весе можно найти несколько боксеров без поражений с 15−20 победами, но их имена вам ни о чем не скажут. Оппозиция. Чтобы сделать себе имя, нужны бои с уже зарекомендовавшими себя именами. Либо же надо делать что-то, что обычно не делается. Ну, скажем, победил 20 неизвестных — но всех жестко нокаутировал в первом-втором раундах. Такое заметят. Нет таких боев — нет имени. Но есть обратная сторона. Отсутствие имени — это еще и опасность. Если нет боев с проверенными боксерами, значит, уровень этого боксера неизвестен. Он может быть низким, но может оказаться весьма высоким. Чаще всего, это первый вариант, но все же иногда случается и второй. Пример Джулиуса Индонго, думаю, будет показательным. Человек за 20 боев ни разу не выехал за пределы Намибии, его даже в родной стране мало кто знал, — а сейчас это уже самый титулованный боксер в истории своей страны, который войдет в узкий круг боксеров, кто в одном бою оспаривал сразу четыре титула. А если победит, то встанет в ряд с таким человеком, как Бернард Хопкинс. Вот вам и неизвестный паренек из Намибии, как его именовали всего-то меньше года назад. Так что к таким соперникам нужно относиться очень настороженно, — сказал Стангрит.



Поединок Ислам — Кук состоится в субботу и будет показан на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan», начало трансляции вечера бокса в 17:50.