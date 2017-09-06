Почему соперник Каната Ислама малоизвестен при 18 победах на профи-ринге
Обозреватель
youtube-канала FightSpace Григорий Стангрит поделился со Sports.kz мнением о том, почему будущий соперник Каната Ислама канадец Брэндон Кук неизвестен широкой публике, при том, что победил во всех своих 18 боях на профессиональном ринге.
— Я думаю, что ответ очевиден. Если открыть Boxrec, то там в каждом весе можно найти несколько боксеров без поражений с 15−20 победами, но их имена вам ни о чем не скажут. Оппозиция. Чтобы сделать себе имя, нужны бои с уже зарекомендовавшими себя именами. Либо же надо делать
Поединок Ислам — Кук состоится в субботу и будет показан на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan», начало трансляции вечера бокса в 17:50.
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