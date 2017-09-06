Британский средневес считает, что Головкин уже забыл о качественном боксе

— Это будет отличный бой. Я качаюсь взад и вперед — не могу определить, кто, на мой взгляд, победит. На данный момент я бы отдал 51% «Канело». Возраст и напряженный график боев Головкина могли бы настичь его. К тому же, недавние бои показали, что по нему легко попасть. Кажется, он забыл о том качественном боксе, который позволил ему добраться до того, где он сейчас находится. С «Канело» он так драться не сможет, — сказал Лэнгфорд.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.63, победа Альвареса — 2.1, ничья — 26.