Британский средневес считает, что Головкин уже забыл о качественном боксе
Британский боксер Томми Лэнгфорд (18−1, 6 КО) рассказал в интервью Boxingnewsandviews.com о предстоящем бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— Это будет отличный бой. Я качаюсь взад и вперед — не могу определить, кто, на мой взгляд, победит. На данный момент я бы отдал 51% «Канело». Возраст и напряженный график боев Головкина могли бы настичь его. К тому же, недавние бои показали, что по нему легко попасть. Кажется, он забыл о том качественном боксе, который позволил ему добраться до того, где он сейчас находится. С «Канело» он так драться не сможет, — сказал Лэнгфорд.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на
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