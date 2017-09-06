Канат Ислам: Я готов к бою — мы не один месяц проливали пот и готовились выйти на ринг
Казахстанский боксер профессионал Канат Ислам (24−0−0, 19 КО) на
пресс-конференции перед боем с Брэндоном Куком (18−0−0, 11 КО) рассказал о том, как настраивается на титульный бой в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.
— Это мой второй бой в Казахстане. Я готов к поединку — мы не один месяц проливали пот и готовились выйти на ринг. Хочу показать себя 9 сентября.
— Как оцениваете свою готовность к бою?
— Я готов к поединку. Хочу порадовать болельщиков. Поэтому хочу пригласить их 9 сентября на бои казахстанцев, и поддержать соотечественников.
— Вы хотите пройти все 12 раундов или попробуете завершить бой нокаутом?
— Человек, который находится в спорте, должен быть готов к любой ситуации. Я как готовился к предыдущим 24 боям, также готов и сейчас. Я верю, что это будет один из лучших боев в истории. Хочу порадовать казахстанцев яркой победой.
— Бейбут Шуменов проводил бой в Астане, и он получился для него очень тяжелым. Как Вы подходите к бою с психологической точки зрения?
— В спорте может быть все. Если бой проходит дома, то все мое… Я так не думаю. Я 20 лет в боксе, и провел много боев. Были времена, когда я приезжал и отбирал медали у их обладателей.
Самое важное для меня, это подготовка. Для меня не важно, кто мой соперник или где пройдет наш бой. Важнее всего, это моя готовность. А проводить бой на родной земле, это большая ответственность и честь. Для меня счастье боксировать в Астане.
Напомним, вечер бокса в Астане пройдет 9 сентября. Главным событием события станет титульный поединок между казахстанцем Канатом Исламом и Брэндоном Куком из Канады.
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