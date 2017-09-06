— Это мой второй бой в Казахстане. Я готов к поединку — мы не один месяц проливали пот и готовились выйти на ринг. Хочу показать себя 9 сентября.

— Как оцениваете свою готовность к бою?

— Я готов к поединку. Хочу порадовать болельщиков. Поэтому хочу пригласить их 9 сентября на бои казахстанцев, и поддержать соотечественников.

— Вы хотите пройти все 12 раундов или попробуете завершить бой нокаутом?

— Человек, который находится в спорте, должен быть готов к любой ситуации. Я как готовился к предыдущим 24 боям, также готов и сейчас. Я верю, что это будет один из лучших боев в истории. Хочу порадовать казахстанцев яркой победой.

— Бейбут Шуменов проводил бой в Астане, и он получился для него очень тяжелым. Как Вы подходите к бою с психологической точки зрения?

— В спорте может быть все. Если бой проходит дома, то все мое… Я так не думаю. Я 20 лет в боксе, и провел много боев. Были времена, когда я приезжал и отбирал медали у их обладателей.

Самое важное для меня, это подготовка. Для меня не важно, кто мой соперник или где пройдет наш бой. Важнее всего, это моя готовность. А проводить бой на родной земле, это большая ответственность и честь. Для меня счастье боксировать в Астане.

Напомним, вечер бокса в Астане пройдет 9 сентября. Главным событием события станет титульный поединок между казахстанцем Канатом Исламом и Брэндоном Куком из Канады.