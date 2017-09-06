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6 сентября 2017, 12:41 | Бокс | Чемпионат.com

Форман желает увидеть Джошуа в бою с Уайлдером

Легендарный американский супертяжеловес Джордж Форман хотел бы увидеть поединок между обладателем титулов IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа и чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

Легендарный американский <span class=error>супертяжеловес</span> Джордж <span class=error>Форман</span> хотел бы увидеть поединок между обладателем титулов IBF/IBO/WBA <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> и чемпионом WBC <span class=error>Деонтеем</span> Уайлдером. Увеличить
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«Бой между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко был захватывающим. Я едва не подскакивал, сидя на кресле. Это был очень хороший поединок в супертяжёлом весе. В Соединённых Штатах есть парень по имени Деонтей Уайлдер. Он хорош. Когда эти два парня встретятся на ринге, вокруг их поединка будет такая же шумиха, как вокруг боя между Макгрегором и Мейвезером», — цитирует Формана BoxingScene.
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