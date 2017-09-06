Экс-глава Golden Boy считает, что бой Мэйвезер — Макгрегор поможет поединку Головкин — Альварес
Бывший генеральный директор промоутерской компании Golden Boy Ричард Шефер полагает, что бой Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора подогрел интерес любителей бокса к противостоянию Геннадий Головкин — Сауль Альварес, сообщает Sports.kz.
— Думаю, то, что бой [Мэйвезер — Макгрегор] был успешным и люди остались довольны, даже поможет [поединку «Канело» — Головкин]. Люди отлично провели время со своими друзьями и получили положительный опыт. Теперь на подходе очередное классное событие, и все говорят, какой это будет отличный бой. Те же болельщики им заинтересуются и снова купят
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