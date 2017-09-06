— Думаю, то, что бой [Мэйвезер — Макгрегор] был успешным и люди остались довольны, даже поможет [поединку «Канело» — Головкин]. Люди отлично провели время со своими друзьями и получили положительный опыт. Теперь на подходе очередное классное событие, и все говорят, какой это будет отличный бой. Те же болельщики им заинтересуются и снова купят pay-per-view, — объяснил Fight Hype свою точку зрения Шефер.