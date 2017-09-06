Канат Ислам и Брэндон Кук провели «битву взгядов»

Оба боксера выглядели уверенными и рассказали о том, что нацелены только на победу.

«Для меня важен каждый бой. Я счастлив, что буду биться на Родине. Сейчас пришло время работать для своей страны, а не критиковать и оценивать. В первую очередь, это спорт. Я не люблю хвастаться и делать какие-либо прогнозы. Но мы должны быть готовы ко всему, предполагать и самое лучшее, и самое худшее», — заявил на встрече с журналистами Канат Ислам.

Канат Ислам отметил, что его соперник на ринге совсем не новичок. На счету 31-летнего канадского боксера — 18 проведенных поединков на профессиональном ринге. Во всех Кук одержал победы, причем 11 из них завершил досрочно.

«Это привилегия драться со спортсменом такого уровня. Он же здесь звезда, верно? Это то, чего я хотел. Для своего прошлого боя я тоже поехал на Родину соперника и победил его. Поэтому я здесь. Я не приехал сюда проигрывать», — сказал Sputnik Казахстан канадец Брэндон Кук.

На пресс-конференции Кук добавил, ранее не был наслышан о казахстанской школе бокса и знает только Геннадия Головкина.

Вечер бокса пройдет 9 сентября в рамках выставки ЭКСПО. В главном поединке вечера соперники будут отстаивать титулы чемпиона мира по версиям WBA InterContinental и WBO-NABO в первой средней весовой категории, которыми в настоящий момент владеет Канат Ислам.

В рамках события также проведут бои такие спорстмены, как Жанкош Тураров, Жанибек Алимханулы, Мейрим Нурсултанов, Руслан Мырсатаев, Али Ахмедов, Айдос Ербосынулы, Димаш Ниязов, Руслан Жанайбаев и другие. Их соперниками станут боксеры из разных стран мира.

Церемония взвешивания боксеров пройдет в торговом центре «Хан шатыр» 8 сентября.