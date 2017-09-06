Канадский промоутер: Брэндон Кук хочет нокаутировать Каната Ислама

— Я работаю с Брэндоном Куком с первого боя. Когда мы получили приглашение из Казахстана, Брэндон сказал, что готов к этому поединку. Возможно, после 9 сентября мы обретем фанатов и в Казахстане, — поделился Бакстон.

— Что Вы скажете о сопернике? Ваш подопечный впервые боксирует в Казахстане.

— Я думаю, Брэндон Кук хочет сделать то, что он недавно сделал в Канаде, когда боксировал не на своей земле, не перед своими болельщиками. Но он нокаутировал соперника, и выиграл тот бой.

Напомним, вечер бокса в Астане пройдет 9 сентября. Главным событием станет титульный поединок между казахстанцем Канатом Исламом и Брэндоном Куком из Канады.