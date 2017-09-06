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https://sport.mail.ru/news/boxing/30914294/
6 сентября 2017, 12:03 | Бокс | Vesti.kz

Канадский промоутер: Брэндон Кук хочет нокаутировать Каната Ислама

Промоутер Брэндона Кука (18−0−0, 11 КО) Тайлер Бакстон рассказал о причинах приезда его клиента в Казахстан на специальной пресс-конференции перед боем с Канатом Исламом (24−0−0, 19 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

— Я работаю с Брэндоном Куком с первого боя. Когда мы получили приглашение из Казахстана, Брэндон сказал, что готов к этому поединку. Возможно, после 9 сентября мы обретем фанатов и в Казахстане, — поделился Бакстон.

— Что Вы скажете о сопернике? Ваш подопечный впервые боксирует в Казахстане.

— Я думаю, Брэндон Кук хочет сделать то, что он недавно сделал в Канаде, когда боксировал не на своей земле, не перед своими болельщиками. Но он нокаутировал соперника, и выиграл тот бой.

Напомним, вечер бокса в Астане пройдет 9 сентября. Главным событием станет титульный поединок между казахстанцем Канатом Исламом и Брэндоном Куком из Канады.

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