Канадский промоутер: Брэндон Кук хочет нокаутировать Каната Ислама
Промоутер Брэндона Кука (18−0−0, 11 КО) Тайлер Бакстон рассказал о причинах приезда его клиента в Казахстан на специальной
пресс-конференции перед боем с Канатом Исламом (24−0−0, 19 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
— Я работаю с Брэндоном Куком с первого боя. Когда мы получили приглашение из Казахстана, Брэндон сказал, что готов к этому поединку. Возможно, после 9 сентября мы обретем фанатов и в Казахстане, — поделился Бакстон.
— Что Вы скажете о сопернике? Ваш подопечный впервые боксирует в Казахстане.
— Я думаю, Брэндон Кук хочет сделать то, что он недавно сделал в Канаде, когда боксировал не на своей земле, не перед своими болельщиками. Но он нокаутировал соперника, и выиграл тот бой.
Напомним, вечер бокса в Астане пройдет 9 сентября. Главным событием станет титульный поединок между казахстанцем Канатом Исламом и Брэндоном Куком из Канады.
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