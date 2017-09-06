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https://sport.mail.ru/news/boxing/30913842/
6 сентября 2017, 11:33 | Бокс | Vesti.kz

Соперник Ислама: Что я знаю о казахстанском боксе? Геннадия Головкина и все!

Канадский боксер-профессионал Брэндон Кук (18−0−0, 11 КО) на специальной пресс-конференции перед боем с казахстанцем Канатом Исламом (24−0−0, 19 КО) рассказал журналистам с какой целью он приехал в Казахстан, передает корреспондент Vesti.kz.

— Благодарен за приглашение участвовать в бою в Астане. У вас удивительные люди — я поражен. Что касается поединка, то это первый мой выездной опыт. Что случится 9 сентября, то случится. Это бокс. Я готов к поединку, — поделился Кук.

— Что Вы знали о казахстанском боксе до переговоров с Канатом Исламом?

— Что я знаю? Я знаю Геннадия Головкина. И все.

— А что скажете о своем будущем сопернике?

— Трудно говорить о сопернике, если ты с ним не боксировал. Что-то определенное можно сказать только после выхода в ринг.

Напомним, вечер бокса в Астане пройдет 9 сентября. Главным событием станет титульный поединок между казахстанцем Канатом Исламом и Брэндоном Куком из Канады.

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