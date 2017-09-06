Соперник Ислама: Что я знаю о казахстанском боксе? Геннадия Головкина и все!

— Благодарен за приглашение участвовать в бою в Астане. У вас удивительные люди — я поражен. Что касается поединка, то это первый мой выездной опыт. Что случится 9 сентября, то случится. Это бокс. Я готов к поединку, — поделился Кук.

— Что Вы знали о казахстанском боксе до переговоров с Канатом Исламом?

— Что я знаю? Я знаю Геннадия Головкина. И все.

— А что скажете о своем будущем сопернике?

— Трудно говорить о сопернике, если ты с ним не боксировал. Что-то определенное можно сказать только после выхода в ринг.

Напомним, вечер бокса в Астане пройдет 9 сентября. Главным событием станет титульный поединок между казахстанцем Канатом Исламом и Брэндоном Куком из Канады.