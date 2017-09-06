Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30913822/
6 сентября 2017, 11:26 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Барнетта назвал количество проданных билетов на бой с Жакияновым

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о темпах продаж билетов на бой Райана Барнетта и Жаната Жакиянова 21 октября, сообщает Sports.kz.

Титульный поединок Барнетта с Ли Хаскинсом в июне собрал около 4500 зрителей. По словам Хирна, продажи тикетов на объединительный поединок с Жакияновым на SSE Arena уже превысили этот показатель всего за несколько дней.

«За 5 дней мы продали больше билетов на бой Барнетт — Жакиянов, чем в поединке Барнетт — Хаскинс. Атмосфера будет наэлектризованной!», — написал в твиттере промоутер.

Напомним, что билеты на мероприятие продаются по следующим ценами: 33 фунта (14 850 тенге), 44 фунта (19 800 тенге), 65 фунтов (29 250 тенге), 105 фунтов (47 250 тенге) и VIP-билеты за 150 фунтов (67 500 тенге).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Соперник Ислама: Что я знаю о казахстанском боксе? Геннадия Головкина и все!

Соперник Ислама: Что я знаю о казахстанском боксе? Геннадия Головкина и все!

Канадский боксер-профессионал Брэндон Кук (18−0−0, 11 КО) на специальной пресс-конференции перед боем с казахстанцем Канатом Исламом (24−0−0, 19 КО) рассказал журналистам с какой целью он приехал в Казахстан, передает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
05 сентября

«Салават Юлаев» - «Барыс» 3:5. Настоящая сенсация

Казахстанская «молодежка» в меньшинстве чуть не сотворила сенсацию во Франции

Элейдер Альварес: «Для u201eКанелоu201c или Головкина не проблема встретиться с безызвестным соперником»