Промоутер Барнетта назвал количество проданных билетов на бой с Жакияновым
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о темпах продаж билетов на бой Райана Барнетта и Жаната Жакиянова 21 октября, сообщает Sports.kz.
Титульный поединок Барнетта с Ли Хаскинсом в июне собрал около 4500 зрителей. По словам Хирна, продажи тикетов на объединительный поединок с Жакияновым на SSE Arena уже превысили этот показатель всего за несколько дней.
«За 5 дней мы продали больше билетов на бой Барнетт — Жакиянов, чем в поединке Барнетт — Хаскинс. Атмосфера будет наэлектризованной!», — написал в твиттере промоутер.
Напомним, что билеты на мероприятие продаются по следующим ценами: 33 фунта (14 850 тенге), 44 фунта (19 800 тенге), 65 фунтов (29 250 тенге), 105 фунтов (47 250 тенге) и
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