Промоутер Барнетта назвал количество проданных билетов на бой с Жакияновым

Титульный поединок Барнетта с Ли Хаскинсом в июне собрал около 4500 зрителей. По словам Хирна, продажи тикетов на объединительный поединок с Жакияновым на SSE Arena уже превысили этот показатель всего за несколько дней.

«За 5 дней мы продали больше билетов на бой Барнетт — Жакиянов, чем в поединке Барнетт — Хаскинс. Атмосфера будет наэлектризованной!», — написал в твиттере промоутер.

Напомним, что билеты на мероприятие продаются по следующим ценами: 33 фунта (14 850 тенге), 44 фунта (19 800 тенге), 65 фунтов (29 250 тенге), 105 фунтов (47 250 тенге) и VIP-билеты за 150 фунтов (67 500 тенге).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">We've sold more tickets in 5 days for <a href="https://twitter.com/hashtag/BurnettZhakiyanov?src=hash">#BurnettZhakiyanov</a> than we sold for the Burnett v Haskins fight..atmosphere will be electric! <a href="https://twitter.com/hashtag/Belfast?src=hash">#Belfast</a> <a href="https://t.co/EKRVSyd1RA">pic.twitter.com/EKRVSyd1RA</a></p>— Eddie Hearn (@EddieHearn) <a href="https://twitter.com/EddieHearn/status/904653560356458496">4 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>