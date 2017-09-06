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https://sport.mail.ru/news/boxing/30913578/
6 сентября 2017, 11:23 | Бокс | Prosports.kz

Джодж Форман: Макгрегор нанес хороший удар, но рефери спас Мейвезера

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман прокомментировал победу Флойда Мейвезера над чемпионом UFC Конором Макгрегором в рамках боксерского поединка.

Легендарный боксер Майк Тайсон перед началом боя Мэйуэзер - Макгрегор. Увеличить
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© AFP 2017

«Он удивил не только меня, но и многих экспертов. Конор часто попадал по Мейвезеру. Защита Флойда просто не работала. Честно говоря, рефери спас его в конце поединка. Макгрегор попал, но судья почему-то вмешался без всякой на то причины и остановил атаку. Это был хороший удар. Ирландец пошел на добивание, но рефери его остановил, что спасло Мейвезера. Но должен признать, что это типичная история в боксе, — цитирует Формана Boxingscene.com.
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