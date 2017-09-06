Джодж Форман: Макгрегор нанес хороший удар, но рефери спас Мейвезера
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман прокомментировал победу Флойда Мейвезера над чемпионом UFC Конором Макгрегором в рамках боксерского поединка.
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© AFP 2017
«Он удивил не только меня, но и многих экспертов. Конор часто попадал по Мейвезеру. Защита Флойда просто не работала. Честно говоря, рефери спас его в конце поединка. Макгрегор попал, но судья
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