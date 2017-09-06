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https://sport.mail.ru/news/boxing/30913577/
6 сентября 2017, 11:21 | Бокс | ТАСС

Владимир Кличко заявил, что не собирается возобновлять карьеру

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинский боксер Владимир Кличко не планирует возобновлять карьеру. Об этом он заявил ТАСС.

<em>МОСКВА 6 сентября. /Корр. ТАСС Игорь <span class=error>Лазорин</span>/. </em>Бывший чемпион мира в <span class=error>супертяжелом</span> весе украинский боксер Владимир <span class=error>Кличко</span> не планирует возобновлять карьеру. Об этом он заявил ТАСС. Увеличить
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«Я не жалею [о том, что завершил карьеру]. Это был правильный шаг. Это было одно из самых сложных решений в моей жизни. Я рад, что принял его», — сказал Кличко.

Также собеседник агентства отметил, что в настоящий момент лучшим боксером супертяжелого веса является англичанин Энтони Джошуа. «Сейчас номер один — это Энтони Джошуа, это понятно. Но конкуренция всегда есть и остается», — сказал боксер.

В начале августа 41-летний Кличко объявил о завершении карьеры. Боксер был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO, 2000−2003, 2008−2015), Международной боксерской федерации (IBF, 2006−2015), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, 2011−2015) в супертяжелом весе. В ноябре 2015 года Кличко проиграл британцу Тайсону Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира.

Последним для Кличко стал поединок с британцем Энтони Джошуа 29 апреля нынешнего года, в котором он проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. В послужном списке украинца 64 победы (53 нокаутом), пять поражений.
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