Том Леффлер назвал недооцененный навык Головкина и отметил его отношения с сыном
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина, назвал технический элемент из арсенала казахстанского боксера, которые многие недооценивают.
«Головкин обладает очень недооцененной работой ног. Он умеет резать углы лучше
Трудно предсказать, как стили Головкина и «Канело» сцепятся в ринге. Геннадий не отступает, он даже не знает такого режима ведения боя. И он не боится попадать под удары. «Канело» также всегда идет вперед, выполняет прекрасные комбинации. В поединке с
Также промоутер отметил отношения Головкина с его сыном Вадимом, который занимается хоккеем: «Геннадий стал “хоккейным папой”. Его сын — огромный талант. Здорово видеть общение чемпиона мира по боксу и его сына, который сейчас делает первые шаги в спорте. Геннадий может дать ему много советов о спорте и преданности».
Сам Головкин в одном из последних интервью признался, что ждет пополнения в семействе. По его словам, ребенок родится в США.
На 16 сентября в
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