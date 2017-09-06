Том Леффлер назвал недооцененный навык Головкина и отметил его отношения с сыном

«Головкин обладает очень недооцененной работой ног. Он умеет резать углы лучше кого-либо из тех, кого я видел. Он всегда стремится вывести соперника на нужную позицию для доставки точных ударов, будь то на дистанции или возле канатов.

Трудно предсказать, как стили Головкина и «Канело» сцепятся в ринге. Геннадий не отступает, он даже не знает такого режима ведения боя. И он не боится попадать под удары. «Канело» также всегда идет вперед, выполняет прекрасные комбинации. В поединке с Чавесом-младшим он был очень мускулистым и сильным. Когда у вас есть два таких стиля, бой обещает быть чрезвычайно интересным, — сказал Леффлер в интервью Reviewjournal.com.

Также промоутер отметил отношения Головкина с его сыном Вадимом, который занимается хоккеем: «Геннадий стал “хоккейным папой”. Его сын — огромный талант. Здорово видеть общение чемпиона мира по боксу и его сына, который сейчас делает первые шаги в спорте. Геннадий может дать ему много советов о спорте и преданности».

Сам Головкин в одном из последних интервью признался, что ждет пополнения в семействе. По его словам, ребенок родится в США.