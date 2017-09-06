Промоутер: Адонис Стивенсон вернётся на ринг до конца года
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Адонис Стивенсон вернётся на ринг до конца года, однако пока не известно, кто именно будет его соперником.
WBC обязала канадского боксёра провести защиту титула в бою с официальным претендентом Элейдером Альваресом. Однако сам Стивенсон ранее сказал, что этот бой не сулит достойного гонорара, поэтому он скорее встретится с регулярным чемпионом WBA Баду Джеком или обладателем поясов IBF/WBO/WBA Super Андре Уордом.
«Элейдер может спать спокойно. С ним будут вестись переговоры в ближайшие недели, и за ним будет последнее слово.
Мы не можем помешать Адонису мечтать об объединении титулов. Он всегда мечтал сделать это. С другой стороны, он должен осознавать, что у него есть обязательства перед Альваресом. Меня попросили зарезервировать даты в октябре, ноябре и декабре для возвращения Стивенсона, и я сделал это. Пока ясно одно: он будет драться здесь, в Канаде», — сказал промоутер Стивенсона Ивон Мишель в интервью Montreal Journal.
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