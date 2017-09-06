Велики ли шансы Жакиянова победить Барнетта у него на родине
Главный редактор Allboxing.ru Юрий Тарантин рассказал Sports.kz, насколько уменьшаются шансы на победу у Жаната Жакиянова в бою с Райаном Барнетоом, если учесть, что поединок пройдет в Северной Ирландии.
— В углу у Жаната будет Рикки Хаттон, которого в Великобритании любят так, что этой любви, надеюсь, хватит и на его подопечного. Поэтому, надеюсь, мы увидим «фейр плей», — сказал Барнетт.
Бой Жакиянов — Барнетт, на кону которого будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBF в легчайшем весе, состоится 21 октября в Белфасте (Северная Ирландия). Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Барнетта — 1.38, победа Жакиянова — 3.48, ничья — 26.
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