«Qazaqstan» и «Qazsport» покажут в прямом эфире бой Каната Ислама против Брэндона Кука
Одно из главных событий этой осени — это вечер бокса на профессиональном ринге. До него остались считанные дни. Мероприятие пройдет 9 сентября в рамках Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».
Наш соотечественник Канат Ислам и канадец Брэндон Кук проведут бой за звание чемпионского титула WBA
Смотрите вечер бокса в прямом эфире телеканалов «Qazaqstan» и «Qazsport».
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