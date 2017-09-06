«Qazaqstan» и «Qazsport» покажут в прямом эфире бой Каната Ислама против Брэндона Кука

Наш соотечественник Канат Ислам и канадец Брэндон Кук проведут бой за звание чемпионского титула WBA Inter-Continental и WBO-NABO. В данном вечер бокса примут участие такие казахстанские боксеры как Жанкош Тураров, Мейрим Нурсултанов, Руслан Мырсатаев, Али Ахмедов, Жанибек Алимханулы, Димаш Ниязов, Айдос Ербосынулы и Нурсултан Жанабаев. Наши соотечественники сразятся с мировыми профессионалами.



Смотрите вечер бокса в прямом эфире телеканалов «Qazaqstan» и «Qazsport».