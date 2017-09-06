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https://sport.mail.ru/news/boxing/30913141/
6 сентября 2017, 10:47 | Бокс | Sports.kz

«Qazaqstan» и «Qazsport» покажут в прямом эфире бой Каната Ислама против Брэндона Кука

Одно из главных событий этой осени — это вечер бокса на профессиональном ринге. До него остались считанные дни. Мероприятие пройдет 9 сентября в рамках Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

Наш соотечественник Канат Ислам и канадец Брэндон Кук проведут бой за звание чемпионского титула WBA Inter-Continental и WBO-NABO. В данном вечер бокса примут участие такие казахстанские боксеры как Жанкош Тураров, Мейрим Нурсултанов, Руслан Мырсатаев, Али Ахмедов, Жанибек Алимханулы, Димаш Ниязов, Айдос Ербосынулы и Нурсултан Жанабаев. Наши соотечественники сразятся с мировыми профессионалами.

Смотрите вечер бокса в прямом эфире телеканалов «Qazaqstan» и «Qazsport».

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