Головкин перед боем с «Канело» заскочит на бейсбольный матч в Лос-Анджелесе

Головкину выпала честь открыть матч чемпионата MLB на Dodger Stadium между местным клубом «Лос-Анджелес Доджерс» и «Колорадо Рокис». Игра пройдет 10 сентября.

Отметим, что Головкина уже не в первый раз приглашают в качестве почетного гостя на подобное мероприятие на Dodger Stadium. Казахстанский боксер производил торжественное первое вбрасывание в 2014, 2015 и 2016 годах.

На 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile у Головкина намечена защита титулов против мексиканца Сауля «Канело» Альваресом. Поединок будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании. Всемирный боксер союз (WBC) представил специальный пояс для победителя их противостояния.

Ранее Головкин поделился настроем на предстоящий бой, отметив, что «ринг везде одинаковый». Также GGG рассказал о роли тренера Абеля Санчеса и мексиканского стиля в становлении его карьеры.