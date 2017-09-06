Головкин перед боем с «Канело» заскочит на бейсбольный матч в Лос-Анджелесе
Казахстанский боксер Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, вновь приглашен произвести торжественное первое вбрасывание на бейсбольном матче. Об этом сообщает Worldboxingnews.net.
Головкину выпала честь открыть матч чемпионата MLB на Dodger Stadium между местным клубом «Лос-Анджелес Доджерс» и «Колорадо Рокис». Игра пройдет 10 сентября.
Отметим, что Головкина уже не в первый раз приглашают в качестве почетного гостя на подобное мероприятие на Dodger Stadium. Казахстанский боксер производил торжественное первое вбрасывание в 2014, 2015 и 2016 годах.
На 16 сентября в
Ранее Головкин поделился настроем на предстоящий бой, отметив, что «ринг везде одинаковый». Также GGG рассказал о роли тренера Абеля Санчеса и мексиканского стиля в становлении его карьеры.
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