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https://sport.mail.ru/news/boxing/30912704/
6 сентября 2017, 10:07 | Бокс | Sports.kz

Четырехкратный чемпион СССР рассказал, за счет чего Головкин может победить Альвареса

16 сентября в Лас-Вегасе пройдет долгожданный бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Алвьаресом.

Своим мнением о главных качествах казахстанца со Sports.kz поделился четырехкратный чемпион СССР из Кыргызстана Орзубек Назаров.

— Прежде всего, это, так скажем, советская школа бокса. Он очень уверенно стоит на ногах и довольно хорошо умеет держать удары. У Головкина очень хорошо действует передняя рука, и когда он проводит наступательные движения, джебы казахстанца доставляют немало хлопот противнику. Наносит он, кстати, эти джебы, работая совместно с ногами, — бьет с небольшим шагом вперед, и это тоже делает удар более опасным. Отличная работа туловища наравне с ногами позволяет Головкину грамотно передвигаться на ринге. Эти вроде бы небольшие нюансы дают Геннадию преимущество над Альваресом. Серьезное оружие у него, конечно, — это удары второй рукой, здесь мексиканцу надо быть наиболее осторожным. Если Альварес начнет пренебрегать этим, то бой для него закончится досрочно, — сказал Назаров.

Букмекерская контора 1XBET отдает преимущество казахстанцу: победа Головкина — 1.66, ничья — 21, победа Альвареса — 2.37.
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