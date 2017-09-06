Четырехкратный чемпион СССР рассказал, за счет чего Головкин может победить Альвареса

Своим мнением о главных качествах казахстанца со Sports.kz поделился четырехкратный чемпион СССР из Кыргызстана Орзубек Назаров.



— Прежде всего, это, так скажем, советская школа бокса. Он очень уверенно стоит на ногах и довольно хорошо умеет держать удары. У Головкина очень хорошо действует передняя рука, и когда он проводит наступательные движения, джебы казахстанца доставляют немало хлопот противнику. Наносит он, кстати, эти джебы, работая совместно с ногами, — бьет с небольшим шагом вперед, и это тоже делает удар более опасным. Отличная работа туловища наравне с ногами позволяет Головкину грамотно передвигаться на ринге. Эти вроде бы небольшие нюансы дают Геннадию преимущество над Альваресом. Серьезное оружие у него, конечно, — это удары второй рукой, здесь мексиканцу надо быть наиболее осторожным. Если Альварес начнет пренебрегать этим, то бой для него закончится досрочно, — сказал Назаров.



Букмекерская контора 1XBET отдает преимущество казахстанцу: победа Головкина — 1.66, ничья — 21, победа Альвареса — 2.37.