Санчес назвал Головкина лучшим из своих подопечных

В 80−90-х годах Санчес также работал с американцем Терри Норрисом, бывшим чемпионом мира в первом среднем весе по нескольким версиям.

— Терри Норрис — боксер Зала славы, он провел много защит титулов, но я считаю Геннадия лучшим из всех, кого тренировал. Так что можете представить, что я думаю о его талантах. Я считаю, что мы еще не видели его во всей красе.

В зале он полностью занят тренировками. Никакой лишней возни. Каждый зал имеет своего лидера, и все ребята понимают, как тренируется Геннадий. Зал чист, все на своих местах. В этом весь GGG, — рассказал Санчес в разговоре с Reviewjournal.com.