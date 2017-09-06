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https://sport.mail.ru/news/boxing/30912524/
6 сентября 2017, 9:51 | Бокс | Sports.kz

Санчес назвал Головкина лучшим из своих подопечных

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес признался, что считает GGG самым талантливым из своих подопечных, а также отметил его дисциплину и преданность во время тренировок, сообщает Sports.kz.

В 80−90-х годах Санчес также работал с американцем Терри Норрисом, бывшим чемпионом мира в первом среднем весе по нескольким версиям.

— Терри Норрис — боксер Зала славы, он провел много защит титулов, но я считаю Геннадия лучшим из всех, кого тренировал. Так что можете представить, что я думаю о его талантах. Я считаю, что мы еще не видели его во всей красе.

В зале он полностью занят тренировками. Никакой лишней возни. Каждый зал имеет своего лидера, и все ребята понимают, как тренируется Геннадий. Зал чист, все на своих местах. В этом весь GGG, — рассказал Санчес в разговоре с Reviewjournal.com.

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