Головкин рассказал о роли Санчеса и мексиканского стиля в становлении его карьеры
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) рассказал, какую роль в становлении его карьеры сыграл тренер Абель Санчес, прививающий ему казахстанскому боксеру мексиканский стиль.
«Абель Санчес поддержал меня. Он открыл мне глаза на мексиканский стиль. Он привил мне новый стиль. Мексиканский стиль — это дополнительный бонус для публики. Я знаю, что я не из США, поэтому я должен разрушать каждого соперника, и мексиканцы, как настоящие фанаты бокса, любят это. Хороший экшн, качественный бой, а не дэнс-клуб», — цитирует Головкина Reviewjournal.com.
Головкин в 2010 году начал работу с американским промоутером Томом Леффлером, и тогда же стартовало его сотрудничество с Санчесом. Ранее казахстанский боксер объяснил, почему выбрал именно этого тренера.
Между тем, Леффлер оценил влияние казахстанской школы бокса на мексиканский стиль Головкина. Чемпион мира по версиям IBF, WBA (Super) и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа также отметил важность тех знаний, который Triple G получил в Казахстане.
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