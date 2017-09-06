Головкин рассказал о роли Санчеса и мексиканского стиля в становлении его карьеры

«Абель Санчес поддержал меня. Он открыл мне глаза на мексиканский стиль. Он привил мне новый стиль. Мексиканский стиль — это дополнительный бонус для публики. Я знаю, что я не из США, поэтому я должен разрушать каждого соперника, и мексиканцы, как настоящие фанаты бокса, любят это. Хороший экшн, качественный бой, а не дэнс-клуб», — цитирует Головкина Reviewjournal.com.

Головкин в 2010 году начал работу с американским промоутером Томом Леффлером, и тогда же стартовало его сотрудничество с Санчесом. Ранее казахстанский боксер объяснил, почему выбрал именно этого тренера.

Между тем, Леффлер оценил влияние казахстанской школы бокса на мексиканский стиль Головкина. Чемпион мира по версиям IBF, WBA (Super) и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа также отметил важность тех знаний, который Triple G получил в Казахстане.