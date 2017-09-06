Головкин: Ринг везде одинаковый — в Вегасе, Нью-Йорке, на Луне. Есть бой, и больше никаких эмоций
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, рассказал о настрое на бой 16 сентября с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
«Я знаю свою стиль, я проделал тяжелую работу. У «Канело» есть план. Это не обычный поединок, не просто чемпионский, а особенный бой.
Мне нужен ринг. Неважно, где он находится. Ринг везде одинаковый — в Вегасе,
Ранее Triple G и «Канело» оценили опасность друг друга и рассказали о плане на бой, а также объяснили, почему их противостояние самый ожидаемый поединок со времен поединка Мейвезер — Пакьяо.
Напомним, их бой станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в
Поединок будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании. Также его покажут в 400 американских кинотеатрах.
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