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https://sport.mail.ru/news/boxing/30911848/
6 сентября 2017, 9:07 | Бокс | Vesti.kz

Головкин: Ринг везде одинаковый — в Вегасе, Нью-Йорке, на Луне. Есть бой, и больше никаких эмоций

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, рассказал о настрое на бой 16 сентября с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

«Я знаю свою стиль, я проделал тяжелую работу. У «Канело» есть план. Это не обычный поединок, не просто чемпионский, а особенный бой.

Мне нужен ринг. Неважно, где он находится. Ринг везде одинаковый — в Вегасе, Нью-Йорке, на Луне. Ринг — это ринг. Каждый поединок важен. Есть бой, и больше никаких эмоций, ничего лишнего, — сказал Геннадий в интервью Las Vegas Review Journal.

Ранее Triple G и «Канело» оценили опасность друг друга и рассказали о плане на бой, а также объяснили, почему их противостояние самый ожидаемый поединок со времен поединка Мейвезер — Пакьяо.

Напомним, их бой станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы казахстанца, а также звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от мексиканца. Кроме того, Всемирный боксер союз (WBC) представил специальный пояс для победителя их противостояния.

Поединок будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV) в США и Великобритании. Также его покажут в 400 американских кинотеатрах.

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