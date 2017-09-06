Руслан Мадиев рассказал о подготовке к бою и причинах перехода в другой вес
Казахстанский боксер Руслан Мадиев (9−0, 4 КО) готовится к своему десятому бою на профессиональном ринге. Впервые в его карьере поединок запланирован на восемь раундов. В интервью корреспонденту Vesti.kz Мадиев рассказал, как проходит его подготовка в лагере BigBear в Калифорнии, а также объяснил, для чего сменил весовую категорию.
— Руслан, это будет Ваш первый 8-раундовый бой. Подготовка к нему
— В этот раз подготовка в Big Bear длилась около двух месяцев в отличие от трех месяцев в прошлые разы. И я чувствую себя гораздо лучше сейчас, свежее. Чувствую, что готов к бою.
— В этом году вы сменили весовую категорию. С чем это связано?
— Раньше я боксировал в профи в весе 61 килограмм, в этом году перешел в 63,5 килограмма и чувствую себя гораздо лучше. Раньше приходилось сгонять много веса. Не так, как сейчас. Я и в любителях был 64 килограмма, поэтому считаю это «своей» весовой категорией.
— Ваш соперник — мексиканский боксер Абдиэль Рамирес, владевший титулами WBC Silver и WBC FECOMBOX в легком весе. Изучили его?
— Соперник предстоит серьезный, мексиканец. С Максимом Головкиным изучили несколько его поединков, проработали план на бой. Он же помогал в тренировках. В этот раз предстоит восемь раундов, но не скажу, что подготовка
— Довольны тем, как прошли спарринги?
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— До боя осталось всего несколько дней, как сейчас проходит заключительный этап подготовки?
— Сейчас тренируюсь уже только для поддержки веса. Могу сделать его и за один день. В четверг после утренней тренировки уже будем спускаться с гор, в пятницу финальное взвешивание. Готов к бою на 100 процентов.
Напомним, бой Мадиева с Рамиресом состоится 9 сентября в на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния) в рамках вечера бокса, главным событием которого станет реванш между Романом Гонсалесом (46−1, 38 КО) из Никарагуа и чемпионом мира по версии WBC в наилегчайшем весе Висаксилом Вангеком (43−4−1, 39 КО) из Таиланда.
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