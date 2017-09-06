Руслан Мадиев рассказал о подготовке к бою и причинах перехода в другой вес

— Руслан, это будет Ваш первый 8-раундовый бой. Подготовка к нему как-то отличается от предыдущих?

— В этот раз подготовка в Big Bear длилась около двух месяцев в отличие от трех месяцев в прошлые разы. И я чувствую себя гораздо лучше сейчас, свежее. Чувствую, что готов к бою.

— В этом году вы сменили весовую категорию. С чем это связано?

— Раньше я боксировал в профи в весе 61 килограмм, в этом году перешел в 63,5 килограмма и чувствую себя гораздо лучше. Раньше приходилось сгонять много веса. Не так, как сейчас. Я и в любителях был 64 килограмма, поэтому считаю это «своей» весовой категорией.

— Ваш соперник — мексиканский боксер Абдиэль Рамирес, владевший титулами WBC Silver и WBC FECOMBOX в легком весе. Изучили его?

— Соперник предстоит серьезный, мексиканец. С Максимом Головкиным изучили несколько его поединков, проработали план на бой. Он же помогал в тренировках. В этот раз предстоит восемь раундов, но не скажу, что подготовка как-то отличалась из-за этого. Тренер Абель Санчес и к 4-раундовым боям давал такие же сильные нагрузки, я и тогда мог бы выйти и боксировать по восемь раундов.

— Довольны тем, как прошли спарринги?

— Спарринг-партнеры менялись постоянно. Спарринговал с Феликсом Вердехо (23−0−0, 15 КО). Были Иван Редкач (20−3−1, 1 КО), Алекс Сауседо (25−0−0, 15 КО), спарринг-партнеры Дэвида Бенавидеса — мексиканцы. Сам спаррингами доволен, и тренер тоже говорит, что готов. Настрой хороший.

— До боя осталось всего несколько дней, как сейчас проходит заключительный этап подготовки?

— Сейчас тренируюсь уже только для поддержки веса. Могу сделать его и за один день. В четверг после утренней тренировки уже будем спускаться с гор, в пятницу финальное взвешивание. Готов к бою на 100 процентов.

Напомним, бой Мадиева с Рамиресом состоится 9 сентября в на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния) в рамках вечера бокса, главным событием которого станет реванш между Романом Гонсалесом (46−1, 38 КО) из Никарагуа и чемпионом мира по версии WBC в наилегчайшем весе Висаксилом Вангеком (43−4−1, 39 КО) из Таиланда.