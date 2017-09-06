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https://sport.mail.ru/news/boxing/30911322/
6 сентября 2017, 9:04 | Бокс | Vesti.kz

Мартин Мюррей проанализировал последние бои Головкина и сделал прогноз на поединок с «Канело»

Британский боксер-средневес Мартин Мюррей сделал прогноз на бой 16 сентября между его бывшим соперником, ныне чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

<nobr>Экс-соперник</nobr> GGG отметил что казахстанец смотрелся уязвимым. Увеличить
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«Это хороший бой. Я ставлю на Головкина, поскольку знаю, каково это быть с ним в ринге. Думаю, «Канело» поступил умно, решив подождать пару поединков. Мне кажется, что в последних двух боях Головкин смотрелся уязвимым. Келл Брук, хотя и уступал Геннадию в весе, смог нанести тому несколько ударов, хотя ходили слухи, что Головкин боксировал с простудой. В бою с Джейкобсом также показалось, что Головкина можно побить.

Не знаю, недооценил ли Головкин Джейкобса из-за того, что Дмитрий Пирог нокаутировал Дэнни. Но давайте не будем забывать, насколько хорош Джейкобс, он — второй сильнейший средневес мира. Я бился с ним в любителях, он невероятный боксер и лез вон из кожи в том поединке. Пару боев назад многие выбрали бы фаворитом Головкина, и я ожидаю досрочной победы Головкина в поздних раундах. Но я не удивлюсь, если «Канело» победит по очкам, — сказал Мюррей в интервью BoxNation.

Ранее британец поделился воспоминаниями от поединка с Головкиным в 2015 году, когда он проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. В том бою Мюррей трижды побывал в нокдауне и потерпел первое досрочное поражение в карьере.

Бой между Головкиным и «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы казахстанца, а также звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от мексиканца. Кроме того, Всемирный боксер союз (WBC) представил специальный пояс для победителя их противостояния.
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