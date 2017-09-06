Мартин Мюррей проанализировал последние бои Головкина и сделал прогноз на поединок с «Канело»
Британский
боксер-средневес Мартин Мюррей сделал прогноз на бой 16 сентября между его бывшим соперником, ныне чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
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«Это хороший бой. Я ставлю на Головкина, поскольку знаю, каково это быть с ним в ринге. Думаю, «Канело» поступил умно, решив подождать пару поединков. Мне кажется, что в последних двух боях Головкин смотрелся уязвимым. Келл Брук, хотя и уступал Геннадию в весе, смог нанести тому несколько ударов, хотя ходили слухи, что Головкин боксировал с простудой. В бою с Джейкобсом также показалось, что Головкина можно побить.
Не знаю, недооценил ли Головкин Джейкобса
Ранее британец поделился воспоминаниями от поединка с Головкиным в 2015 году, когда он проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. В том бою Мюррей трижды побывал в нокдауне и потерпел первое досрочное поражение в карьере.
Бой между Головкиным и «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в
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