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https://sport.mail.ru/news/boxing/30911106/
6 сентября 2017, 9:02 | Бокс | Vesti.kz

Мартин Мюррей: Боль от удара Головкина была такой, будто я сейчас рожу. Я не знал, откуда берутся все его удары

Британский боксер Мартин Мюррей поделился воспоминаниями от поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным, ныне владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

Их бой состоялся в 2015 году в Монте-Карло и завершился победой Головкина в 11-м раунде. Для британца, трижды побывавшего в нокдауне, это поражение стало первым досрочным в карьере.

«Это была жесткая битва. Головкин хорош во всем и это его отличительная черта. Он здорово держит удар, но при этом дерется и бьет сильно. И меня удивила разнообразие его ударов. Когда он ударил меня в первый раз, я ждал этот удар и подумал, что смогу с этим справиться. Но он оказывал на меня непрерывное давление. Я просто не знал, откуда берутся все эти удары. Я тоже наносил ему хорошие удары, но он просто принимал их. Он чрезвычайно хорошо держит удар, а в конце концов ломает тебя.

Когда я дрался с Джорджом Грувзом, я сильнее ощущал его силу. Как по мне, у Головкина лучший джеб, и он всегда выбирает правильную дистанцию. Каждый его удар — плотный. Он бьет этим мощным джебом, также у него очень сильная правая. Ей он сбил меня с ног в четвертом раунде, это переломило ход поединка. К тому же у него отличный левый хук по корпусу. Первые два-три раунда он бил, но не пробивал. Я начал с ним разговаривать. Но затем я отошел в сторону, и он «приземлил» этот мощный удар правой, которого я не ожидал. Я считал, что нахожусь вне зоны поражения и не увидел удара. Боль была такой, будто я сейчас рожу ребенка. Она пронзила все мое тело. Вы просто не видите, откуда исходят его удары.

Головкин действует без эмоций. В восьмом раунде я попал по нему, а он только отступил, кивнул и вернулся. Это похоже на то, что он просто выполняет свою работу, не позволяя чему-либо на него повлиять. Вокруг него была особая аура. Я чувствовал, что это будет долгий и тяжелый вечер, — рассказал Мюррей в интервью Box Nation.

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