Мартин Мюррей: Боль от удара Головкина была такой, будто я сейчас рожу. Я не знал, откуда берутся все его удары
Британский боксер Мартин Мюррей поделился воспоминаниями от поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным, ныне владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
Их бой состоялся в 2015 году в
«Это была жесткая битва. Головкин хорош во всем и это его отличительная черта. Он здорово держит удар, но при этом дерется и бьет сильно. И меня удивила разнообразие его ударов. Когда он ударил меня в первый раз, я ждал этот удар и подумал, что смогу с этим справиться. Но он оказывал на меня непрерывное давление. Я просто не знал, откуда берутся все эти удары. Я тоже наносил ему хорошие удары, но он просто принимал их. Он чрезвычайно хорошо держит удар, а в конце концов ломает тебя.
Когда я дрался с Джорджом Грувзом, я сильнее ощущал его силу. Как по мне, у Головкина лучший джеб, и он всегда выбирает правильную дистанцию. Каждый его удар — плотный. Он бьет этим мощным джебом, также у него очень сильная правая. Ей он сбил меня с ног в четвертом раунде, это переломило ход поединка. К тому же у него отличный левый хук по корпусу. Первые
Головкин действует без эмоций. В восьмом раунде я попал по нему, а он только отступил, кивнул и вернулся. Это похоже на то, что он просто выполняет свою работу, не позволяя
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