Головкин и «Канело» оценили опасность друг друга и рассказали о плане на бой
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 О) в эфире передачи Under The Lights на телеканале HBO поделились мнениями о своем поединке, намеченном на 16 сентября в
Лас-Вегасе.
«Почему наш бой с Головкин самый ожидаемый со времен поединка Мейвезер — Пакьяо? Думаю,
«Согласен на сто процентов.
О сопернике:
Альварес: «Он опасный боксер, потому что в любую секунду каждого из 12 раундов он может изменить ход боя одним лишь ударом. Это самый опасный бой в моей карьере».
Головкин: «На 100 процентов, “Канело” — самый опасный и самый трудный соперник, с которым я
О плане на бой:
Альварес: Я уверен, что соперник разработал план действий. Нельзя делать одно и то же со всеми оппонентами. Соперник сам дает вам рекомендации, что с ним делать на ринге.
Головкин: Думаю, «Канело» обладает мощью, чтобы сдерживать мои наступления. Я так думаю, потому что он просто уничтожает всех. Он выглядит очень хорошо, и у него есть сила. Он особенный, и я знаю, что он не позволит дать мне возможность для нанесения сокрушительного удара. Мы хорошо знаем друг друга.
Напомним, их бой станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в
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