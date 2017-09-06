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https://sport.mail.ru/news/boxing/30910925/
6 сентября 2017, 9:00 | Бокс | Vesti.kz

Головкин и «Канело» оценили опасность друг друга и рассказали о плане на бой

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 О) в эфире передачи Under The Lights на телеканале HBO поделились мнениями о своем поединке, намеченном на 16 сентября в Лас-Вегасе.

«Почему наш бой с Головкин самый ожидаемый со времен поединка Мейвезер — Пакьяо? Думаю, из-за наших стилей — мы оба любим нокаутировать соперников. Мы — бойцы, которые любят драться. Это бой для людей, а люди хотят увидеть войну на ринге — этот бой может им это гарантировать», — сказал Альварес.

«Согласен на сто процентов. Во-первых, это стиль, а во-вторых, последние годы мы уничтожали всех и вся», — добавил Головкин.

О сопернике:
Альварес: «Он опасный боксер, потому что в любую секунду каждого из 12 раундов он может изменить ход боя одним лишь ударом. Это самый опасный бой в моей карьере».

Головкин: «На 100 процентов, “Канело” — самый опасный и самый трудный соперник, с которым я когда-либо сталкивался».

О плане на бой:
Альварес: Я уверен, что соперник разработал план действий. Нельзя делать одно и то же со всеми оппонентами. Соперник сам дает вам рекомендации, что с ним делать на ринге.

Головкин: Думаю, «Канело» обладает мощью, чтобы сдерживать мои наступления. Я так думаю, потому что он просто уничтожает всех. Он выглядит очень хорошо, и у него есть сила. Он особенный, и я знаю, что он не позволит дать мне возможность для нанесения сокрушительного удара. Мы хорошо знаем друг друга.

Напомним, их бой станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы казахстанца, а также звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от мексиканца. Кроме того, Всемирный боксер союз (WBC) представил специальный пояс для победителя их противостояния.

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