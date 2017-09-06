Головкин и «Канело» оценили опасность друг друга и рассказали о плане на бой

«Почему наш бой с Головкин самый ожидаемый со времен поединка Мейвезер — Пакьяо? Думаю, из-за наших стилей — мы оба любим нокаутировать соперников. Мы — бойцы, которые любят драться. Это бой для людей, а люди хотят увидеть войну на ринге — этот бой может им это гарантировать», — сказал Альварес.

«Согласен на сто процентов. Во-первых, это стиль, а во-вторых, последние годы мы уничтожали всех и вся», — добавил Головкин.

О сопернике:

Альварес: «Он опасный боксер, потому что в любую секунду каждого из 12 раундов он может изменить ход боя одним лишь ударом. Это самый опасный бой в моей карьере».

Головкин: «На 100 процентов, “Канело” — самый опасный и самый трудный соперник, с которым я когда-либо сталкивался».

О плане на бой:

Альварес: Я уверен, что соперник разработал план действий. Нельзя делать одно и то же со всеми оппонентами. Соперник сам дает вам рекомендации, что с ним делать на ринге.

Головкин: Думаю, «Канело» обладает мощью, чтобы сдерживать мои наступления. Я так думаю, потому что он просто уничтожает всех. Он выглядит очень хорошо, и у него есть сила. Он особенный, и я знаю, что он не позволит дать мне возможность для нанесения сокрушительного удара. Мы хорошо знаем друг друга.