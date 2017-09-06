Промоутер Сондерса признал бой Головкин — «Канело» главным событием года в боксе
Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО), поделился своим мнением по поводу поединка между обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
«Без сомнений, это главное событие в боксе в 2017 году и один из лучших боев за последнее десятилетие. Бокс долго ждал этого поединка — лучший против лучшего.
Очевидно, этот бой станет одним из легендарных в среднем весе. Марвин Хаглер, Шугар Рэй Леонард, Роберто Дюран, Томми Хирнс — все они оставили свой след в боксе. На следующей неделе шанс присоединиться к этой великой компании представится «Канело» или Головкину. Это будет нечто особенное, — сказал Уоррен в интервью Daily Star.
Бой Головкина и «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в
В это же день, но уже в Лондоне Сондерс проведет защиту титула. Его соперником будет американец Вилли
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