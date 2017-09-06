«Без сомнений, это главное событие в боксе в 2017 году и один из лучших боев за последнее десятилетие. Бокс долго ждал этого поединка — лучший против лучшего.

Очевидно, этот бой станет одним из легендарных в среднем весе. Марвин Хаглер, Шугар Рэй Леонард, Роберто Дюран, Томми Хирнс — все они оставили свой след в боксе. На следующей неделе шанс присоединиться к этой великой компании представится «Канело» или Головкину. Это будет нечто особенное, — сказал Уоррен в интервью Daily Star.

Бой Головкина и «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы казахстанца, а также звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от мексиканца. Кроме того, Всемирный боксер союз (WBC) представил специальный пояс для победителя их противостояния.