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https://sport.mail.ru/news/boxing/30910613/
6 сентября 2017, 8:58 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер Сондерса признал бой Головкин — «Канело» главным событием года в боксе

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО), поделился своим мнением по поводу поединка между обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

«Без сомнений, это главное событие в боксе в 2017 году и один из лучших боев за последнее десятилетие. Бокс долго ждал этого поединка — лучший против лучшего.

Очевидно, этот бой станет одним из легендарных в среднем весе. Марвин Хаглер, Шугар Рэй Леонард, Роберто Дюран, Томми Хирнс — все они оставили свой след в боксе. На следующей неделе шанс присоединиться к этой великой компании представится «Канело» или Головкину. Это будет нечто особенное, — сказал Уоррен в интервью Daily Star.

Бой Головкина и «Канело» станет главным событием вечера бокса, который пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы казахстанца, а также звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring от мексиканца. Кроме того, Всемирный боксер союз (WBC) представил специальный пояс для победителя их противостояния.

В это же день, но уже в Лондоне Сондерс проведет защиту титула. Его соперником будет американец Вилли Монро-младший, который в мае 2015 года проиграл техническим нокаутом в шестом раунде Головкину.

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