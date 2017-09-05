Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30908877/
5 сентября 2017, 22:08 | Бокс | Sports.kz

WBC показал специальный пояс для боя Головкин — Альварес

Всемирный боксерский совет (WBC) презентовал пояс, специально изготовленный для боя казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на официальную группу GGG ВКонтакте.

Всемирный боксерский совет (WBC) презентовал пояс специально изготовленный для боя <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) с мексиканцем <span class=error>Саулем</span> Альваресом (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz со ссылкой на официальную группу GGG <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, ранее «Канело» заявил, что не собирается драться за этот пояс из-за прошлогоднего конфликта с организацией.

Бой состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль — пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.

Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.63, победа Альвареса — 2.1, ничья — 26.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
05 сентября

Польша - Казахстан 3:0. Позора не избежали

Расстроился ли Головкин, не победив Лемье чистым нокаутом?

Трансляция матча отбора к ЕВРО-2019 Франция U-21 - Казахстан U-21