WBC показал специальный пояс для боя Головкин — Альварес
Всемирный боксерский совет (WBC) презентовал пояс, специально изготовленный для боя казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на официальную группу GGG ВКонтакте.
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Напомним, ранее «Канело» заявил, что не собирается драться за этот пояс
Бой состоится 16 сентября на
Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.63, победа Альвареса — 2.1, ничья — 26.
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