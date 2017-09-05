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Напомним, ранее «Канело» заявил, что не собирается драться за этот пояс из-за прошлогоднего конфликта с организацией.



Бой состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль — пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.



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