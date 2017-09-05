Мейвезер vs Макгрегор: 6,5 миллионов или одна большая афера?
Удалось ли боксеру Флойду Мейвезеру и чемпиону UFC Конору Макгрегору установить рекорд по количеству проданных трансляций?
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что количество зрителей, купивших трансляцию боя между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором, превысило 6,5 миллионов. И назвал это абсолютным рекордом системы PPV (pay per view. — Прим. «СЭ»). Сенсационную новость разнесли по всему свету, но специалисты сразу отнеслись к сумасшедшей цифре скептически.
РЕКОРД ИЛИ ОБМАН?
Перед организаторами боя стояла задача переплюнуть по количеству проданных трансляций, установленный в 2015 году все тем же Мейвезером и Мэнни Пакиао. Планка — 4,6 миллиона в Северной Америке и примерно 5,5 миллионов по всему миру. Этот рубеж, как и общая сумма доходов в 600 миллионов долларов стали элементом шоу по раскрутке. О цифрах говорили на
Единственным, кто высказался официально по многомиллионному спору, стал исполнительный
Цифры по США — самый важный из показателей, поскольку именно в Северной Америке стоимость трансляции была самой дорогой — почти 100 долларов, при этом бары, желавшие заработать на зрительском ажиотаже, должны были раскошелиться на сумму от 2 тысяч в зависимости от количества посетителей. В остальных странах за просмотр нужно было заплатить гораздо меньше: в Ирландии бой можно было посмотреть за 32 доллара для «частников», в Европе — за 24. Да и рейтинги бокса и единоборств по другую сторону Атлантического океана куда выше.
УАЙТ И УСПЕХ
Можно предположить, что Дана Уайт приукрашивает действительность.
МЕЙВЕЗЕР И 10-Й РАУНД
По данным Fox Sports, бой между Мейвезером и Макгрегором вышел в лидеры и по количеству пиратских трансляций. Издание пишет, что, несмотря на все попытки прикрыть доступ к бесплатному просмотру, несколько сотен тысяч пользователей по всему миру могли совершенно свободно смотреть трансляцию Sky Sports на разных
А пока каналу Showtime приходится отбиваться от сотен исков недовольных зрителей. Все они не довольны качеством трансляции через мобильное приложение. Стоимость трансляции на мобильных устройствах составляла все те же 100 долларов, но пользователи жаловались на постоянное «зависание» картинки и перебой с показом, который продолжался полтора раунда. С учетом того, что начало боя было отложено как раз
ЧТО ПРОДАЮТ ПО СИСТЕМЕ PPV
Сервис платного телевидения PPV распространен в США и Канаде. С его помощью зритель может купить прямую трансляцию боксерского поединка, турнир по смешанным единоборствам или рестлингу. Система оказалась настолько удачной, что частичный переход на нее рассматривают NFL и MLS.
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