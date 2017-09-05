Мейвезер vs Макгрегор: 6,5 миллионов или одна большая афера?

Президент UFC Дана Уайт заявил, что количество зрителей, купивших трансляцию боя между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором, превысило 6,5 миллионов. И назвал это абсолютным рекордом системы PPV (pay per view. — Прим. «СЭ»). Сенсационную новость разнесли по всему свету, но специалисты сразу отнеслись к сумасшедшей цифре скептически.

РЕКОРД ИЛИ ОБМАН?

Перед организаторами боя стояла задача переплюнуть по количеству проданных трансляций, установленный в 2015 году все тем же Мейвезером и Мэнни Пакиао. Планка — 4,6 миллиона в Северной Америке и примерно 5,5 миллионов по всему миру. Этот рубеж, как и общая сумма доходов в 600 миллионов долларов стали элементом шоу по раскрутке. О цифрах говорили на пресс-конференциях, их упоминали в промо-роликах и рисовали на рекламных постерах. Сразу два источника в интервью Los Angeles Times заверили, что рекорд скорее всего будет побит, но 6,5 миллионов — показатель уж слишком оптимистичный. И, скорее всего, эти цифры, если и будут достигнуты, то не по количеству PPV в Северной Америке, а с учетом продаж по всему миру.

Единственным, кто высказался официально по многомиллионному спору, стал исполнительный вице-президент телеканала Showtime Стивен Эспиноса: «Даже если бой не побьет рекорд, то будет очень близок к этому. Это был очень увлекательный бой, который вызвал немалый интерес». Телеканал Showtime показывал бой в США, и трансляция действительно заняла первое место в вечернем сегменте эфира — ее смотрели 52 процента всех телезрителей.

Цифры по США — самый важный из показателей, поскольку именно в Северной Америке стоимость трансляции была самой дорогой — почти 100 долларов, при этом бары, желавшие заработать на зрительском ажиотаже, должны были раскошелиться на сумму от 2 тысяч в зависимости от количества посетителей. В остальных странах за просмотр нужно было заплатить гораздо меньше: в Ирландии бой можно было посмотреть за 32 доллара для «частников», в Европе — за 24. Да и рейтинги бокса и единоборств по другую сторону Атлантического океана куда выше.

УАЙТ И УСПЕХ

Можно предположить, что Дана Уайт приукрашивает действительность. Во-первых, слова о суперрейтингах и продажах были произнесены не на официальной пресс-конференции, а междусобойчике в радиостудии. Кроме него там сидели известный американский рэпер Снуп Дог и ведущий — бывший боец UFC Юрайя Фабер. Он, собственно, и выложил ролик в своем Инстаграме. Для Уайта и само выступление Макгрегора, и результат, и все разговоры после боя — мощный пиар для будущего. Как бы ни пытались пока представители ММА сопоставить доходы борцовских и боксерских поединков, последние пока по-прежнему собирают больше зрителей в зале и больше денег по PPV. Успех Макгрегора дает промоутерам почву для предметного разговора со старыми и новыми спонсорами и основания надеяться, что доходы могут сравняться уже в ближайшем будущем.

МЕЙВЕЗЕР И 10-Й РАУНД

По данным Fox Sports, бой между Мейвезером и Макгрегором вышел в лидеры и по количеству пиратских трансляций. Издание пишет, что, несмотря на все попытки прикрыть доступ к бесплатному просмотру, несколько сотен тысяч пользователей по всему миру могли совершенно свободно смотреть трансляцию Sky Sports на разных интернет-ресурсах. В американских СМИ даже блуждают предположение, что Sky, купивший трансляцию на территории Великобритании, сделал это намеренно. Чтобы в будущем обойти своих главных международных конкурентов.

А пока каналу Showtime приходится отбиваться от сотен исков недовольных зрителей. Все они не довольны качеством трансляции через мобильное приложение. Стоимость трансляции на мобильных устройствах составляла все те же 100 долларов, но пользователи жаловались на постоянное «зависание» картинки и перебой с показом, который продолжался полтора раунда. С учетом того, что начало боя было отложено как раз из-за проблем с PPV, телеканал рисковал нарваться на гигантские штрафы, если бы зрители пропустили сам нокаут. Именно поэтому, поговаривают, Мейвезеру едва ли не была дана команда потянуть бой до 10-го раунда.

ЧТО ПРОДАЮТ ПО СИСТЕМЕ PPV

Сервис платного телевидения PPV распространен в США и Канаде. С его помощью зритель может купить прямую трансляцию боксерского поединка, турнир по смешанным единоборствам или рестлингу. Система оказалась настолько удачной, что частичный переход на нее рассматривают NFL и MLS.