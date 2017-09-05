Как победить кубинца? Казахстанский боксер рассказал о желании вернуться за «золотом» на ЧМ

— Это мой первый серьезный турнир. Он прошел в интересной борьбе с высоким уровнем конкуренции, — поделился боксер.

— Как оказалось, ты проиграл будущему чемпиону турнира — кубинцу Хоанису Аргилагосу. Расскажи об этом поединке. Какая задача была в этом поединке, ведь ты был очень активен…

— Да, мой последний поединок на турнире был с соперником из Кубы. В этом бою мне не хватило мастерства. Поединок показал, над чем мне нужно работать, какие ошибки устранить. И потом можно выигрывать такие бои… Это возможно.

— То есть, этого кубинца можно обыграть?

— Да, это возможно. Можно было пройти дальше и побороться за «золото».

— После победы в вашем бою Аргилагос стал чемпионом мира. Смотрел этот поединок? Он выиграл у Хасанбоя Дусматова, с которым ты боксировал на чемпионате Азии.

— По моему мнению, за кубинцем остались два из трех раундов. А последний выиграл узбекский боксер.

— А самому понравилось боксировать на чемпионате мира? Пока — самом большом состязании в карьере.

— Наверное, я еще не осознал сполна, что был на чемпионате мира. И стал медалистом турнира. Пока я не могу сказать что-то определенное.

Напомним, сборная Казахстана по боксу вернулась с чемпионата мира с шестью медалями. Чемпионом турнира в Германии стал Кайрат Ералиев (до 56 килограммов). С «серебром» на родину вернулись Абильхан Аманкул (до 75 килограммов) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

Бронзовыми призерами состязания стали Жомарт Ержан (до 49 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма).