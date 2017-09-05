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https://sport.mail.ru/news/boxing/30904274/
5 сентября 2017, 14:59 | Бокс | Vesti.kz

Американский комментатор назвал слабые стороны Ислама в предстоящем бою с непобежденным канадцем

Американский журналист и комментатор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри в интервью корреспонденту Vesti.kz заявил, что следующий соперник казахстанского боксера первого среднего веса Каната Ислама (24−0, 19 KO) канадец Брендон Кук (18−0, 11 КО) представляет реальную угрозу.

«Я думаю, Исламу может помешать самоуверенность. Он привык разбираться с боксерами, которые слабее. Если он не настроится на Кука, то канадец сможет воспользоваться этой ошибкой. Я видел предыдущий бой в Казахстане, когда Ислам с трудом победил ганского чемпиона Патрика Аллотея. Похоже, что перед своей публикой ему выступать сложнее. Кук намного сильнее и опаснее всех соперников Ислама. Это будет хороший бой. Главное, чтобы победа была чистой», — отметил МакКаферри.

Ранее Ислам представил эскизы «кольчуги», в которой он выйдет на ринг против Кука. Канадец в одном из предыдущих интервью сообщил, что «готов встретить свою судьбу». В свою очередь Ислам заявил, что не собирается проигрывать в «своем доме».

Добавим, что Ислам по итогам 12-раундового поединка, прошедшего в октябре прошлого года в Алматы, взял верх над ганцем Патриком Аллотеем (36−3, 28 КО). Тогда казахстанец признался, что не мог боксировать в полную силу из-за травм рук, полученных в ходе боя.

Напомним, что бой между Исламом и Куком станет главным событием вечера бокса, который пройдет 9 сентября в Астане. Стоимость билетов — от 2 000 до 10 000 тенге.

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