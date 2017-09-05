Кесслер может провести бой с Ангуло

Несколько месяцев датчанин работает над возвращением кондиций. Теперь же стало известно, с кем он может провести первый после возвращения поединок. Ожидается, что Кесслер встретится с небитым колумбийским нокаутёром Ромеро Алексисом Ангуло (22−0, 19 КО), сообщает BoxingScene.

Предположительно, такая встреча может состояться 11 ноября в датском городе Хернинг. Кесслер последний раз появлялся в ринге в 2013 году, когда уступил Карлу Фрочу.