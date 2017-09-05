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https://sport.mail.ru/news/boxing/30903379/
5 сентября 2017, 13:59 | Бокс | Чемпионат.com

Джошуа и Пулев встретятся 28 октября в Кардиффе

Чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа проведёт следующий поединок 28 октября в Кардиффе.

Чемпион мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> проведёт следующий поединок 28 октября в Кардиффе. Увеличить
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Соперником британца будет официальный претендент на пояс IBF Кубрат Пулев. То, что соперники должны провести бой 28 октября было известно и ранее, теперь же стороны определились с местом проведения поединка.

Ранее команда Джошуа рассматривала возможность организации боя в США. Однако в конечном итоге встречу решено провести на одном из крупнейших стадионов Соединённого Королевства — кардиффском «Миллениуме».

«Я доволен, что это противостояние пройдёт в Кардиффе на глазах около 80000 зрителей. Это будет очередной незабываемый вечер бокса. Энтони встретится с официальным претендентом, а андеркард будет также включать титульные бои и участие молодых звёзд», — приводит слова промоутера Энтони Джошуа, Эдди Хирна, Sky Sports.
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