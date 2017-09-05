Казахстанский боксер-профессионал рассказал о вкладе Жирова в подготовку к бою в США

«Мой следующий бой запланирован на 14 сентября, в шоу моего промоутера. Тренировки проходят на самом высоком уровне», — поделился Ахмедиев.

Помогает в тренировочном процессе бывший чемпион мира среди профессионалов и олимпийский чемпион-1996 Василий Жиров.

«Василий учит многим хорошим вещам, которые действительно работают в бою.

После упорной работы с ним я провел свой первый спарринг в своем старом зале. Сам себя удивил и ребят из зала. Спасибо Василию за проделанную работу со мной!" — рассказал казахстанский боксер.

Добавим, 26-летний средневес Радмир Ахмедиев с сентября 2014 года провел 12 профессиональных поединков, и лишь в одном уступил. В последнем поединке казахстанец победил единогласным решением судей американца Вейнса Гарвея.

Что касается Василия Жирова, то в 1996 году он выиграл олимпийский турнир в полутяжелой весовой категории. После этого он перешел на профессиональный ринг, где провел 42 поединка в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Владел поясом чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).