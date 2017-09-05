Казахстанский боксер-профессионал рассказал о вкладе Жирова в подготовку к бою в США
Казахстанский
боксер-профессионал Радмир Ахмедиев (11−1−0, 8 КО) рассказал в беседе с корреспондентом Vesti.kz о возвращении на ринг, а также о совместной работе с олимпийским чемпионом и бывшим чемпионом мира Василием Жировым.
«Мой следующий бой запланирован на 14 сентября, в шоу моего промоутера. Тренировки проходят на самом высоком уровне», — поделился Ахмедиев.
Помогает в тренировочном процессе бывший чемпион мира среди профессионалов и олимпийский чемпион-1996 Василий Жиров.
«Василий учит многим хорошим вещам, которые действительно работают в бою.
После упорной работы с ним я провел свой первый спарринг в своем старом зале. Сам себя удивил и ребят из зала. Спасибо Василию за проделанную работу со мной!" — рассказал казахстанский боксер.
Добавим, 26-летний средневес Радмир Ахмедиев с сентября 2014 года провел 12 профессиональных поединков, и лишь в одном уступил. В последнем поединке казахстанец победил единогласным решением судей американца Вейнса Гарвея.
Что касается Василия Жирова, то в 1996 году он выиграл олимпийский турнир в полутяжелой весовой категории. После этого он перешел на профессиональный ринг, где провел 42 поединка в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Владел поясом чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).
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