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https://sport.mail.ru/news/boxing/30902464/
5 сентября 2017, 13:05 | Бокс | Prosports.kz

Пол Малиньяджи: Головкин «уничтожит» Канело

Известный американский боксер считает «Трипл Джи» безоговорочным фаворитом.

Известный американский боксер считает <span class=error>Трипл</span> <span class=error>Джи</span> безоговорочным фаворитом. Увеличить
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Экс-чемпион мира IBF в первом полусреднем весе американец Пол Малиньяджи дал свой прогноз на бой Геннадия Головкина с Саулем Альваресом.

— Я думаю, Канело надо обратно вернуться в первый средний вес. Поединок с Головкиным большой вызов для него. Я был в Англии на поединке Геннадия с Бруком, это было впечатляюще! Что касается Альвареса, то да, он брутально нокаутировал Хана. Но до этого Амира уже «вырубали». Так что ничего особенного в этой победе нет.

— Что ты ожидаешь от боя Головкин — Канело?

— Я ожидаю досрочную победу Головкина. Он любит наносить тяжелые удары со всех сторон. Мое мнение, Геннадий просто «уничтожит» Канело.

— Габариты сыграют свою роль?

— Да, конечно. Геннадий крупнее Альвареса. Сауль не сможет весь поединок бегать от него, Головкин будет контролировать бой. У него потрясающий джеб. Для меня «Трипл Джи» — безоговорочный фаворит этой встречи.

Напомним, что бой казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса состоится 17-го сентября по времени Астаны, на арене T-Mobile в городе Лас-Вегас.

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