Пол Малиньяджи: Головкин «уничтожит» Канело
Известный американский боксер считает «Трипл Джи» безоговорочным фаворитом.
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— Я думаю, Канело надо обратно вернуться в первый средний вес. Поединок с Головкиным большой вызов для него. Я был в Англии на поединке Геннадия с Бруком, это было впечатляюще! Что касается Альвареса, то да, он брутально нокаутировал Хана. Но до этого Амира уже «вырубали». Так что ничего особенного в этой победе нет.
— Что ты ожидаешь от боя Головкин — Канело?
— Я ожидаю досрочную победу Головкина. Он любит наносить тяжелые удары со всех сторон. Мое мнение, Геннадий просто «уничтожит» Канело.
— Габариты сыграют свою роль?
— Да, конечно. Геннадий крупнее Альвареса. Сауль не сможет весь поединок бегать от него, Головкин будет контролировать бой. У него потрясающий джеб. Для меня «Трипл Джи» — безоговорочный фаворит этой встречи.
Напомним, что бой казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса состоится 17-го сентября по времени Астаны, на арене
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