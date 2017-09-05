Пол Малиньяджи: Головкин «уничтожит» Канело

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Экс-чемпион мира IBF в первом полусреднем весе американец Пол Малиньяджи дал свой прогноз на бой Геннадия Головкина с Саулем Альваресом.

— Я думаю, Канело надо обратно вернуться в первый средний вес. Поединок с Головкиным большой вызов для него. Я был в Англии на поединке Геннадия с Бруком, это было впечатляюще! Что касается Альвареса, то да, он брутально нокаутировал Хана. Но до этого Амира уже «вырубали». Так что ничего особенного в этой победе нет.

— Что ты ожидаешь от боя Головкин — Канело?

— Я ожидаю досрочную победу Головкина. Он любит наносить тяжелые удары со всех сторон. Мое мнение, Геннадий просто «уничтожит» Канело.

— Габариты сыграют свою роль?

— Да, конечно. Геннадий крупнее Альвареса. Сауль не сможет весь поединок бегать от него, Головкин будет контролировать бой. У него потрясающий джеб. Для меня «Трипл Джи» — безоговорочный фаворит этой встречи.