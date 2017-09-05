Боксер Федор Чудинов проведет бой против итальянца Джованни де Каролиса 3 ноября
ТАСС, 5 сентября. Российский боксер Федор Чудинов проведет следующий бой против итальянца Джованни де Каролиса 3 ноября в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе промоутерской компании «Патриот».
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«Федор Чудинов будет драться с де Каролисом в Нижнем Новгороде 3 ноября», — сообщили в
Последний раз Чудинов выходил на ринг 22 июля, победив техническим нокаутом во втором раунде аргентинца Хонатана Барбадильо в поединке на Красной площади. Россиянин был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. В активе 29-летнего спортсмена 17 боев на профессиональном ринге, 15 побед (11 нокаутом) и два поражения.
Де Каролис является бывшим чемпионом мира по версии WBA в весе до 76,2 кг. Титульный бой итальянец получил после того, как Чудинов стал суперчемпионом по версии WBA в этой весовой категории. Де Каролис провел 33 поединка в своей карьере. В его активе 24 победы (12 нокаутом), восемь поражений и одна ничья.
Также на турнире в Нижем Новгороде другой российский боксер Андрей Сироткин встретится с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях никарагуанцем Рикардо Майоргой.
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