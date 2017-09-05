Элейдер Альварес: Для «Канело» или Головкина не проблема встретиться с безызвестным соперником

Ранее Адонис заявил, что ему не интересен бой с Альваресом, и он бы предпочёл провести объединительный поединок с Андре Уордом.

Стоит отметить, что Элейдер является обязательным претендентом для Стивенсона уже почти два года.

«Меня сильно беспокоят комментарии Стивенсона, — признаётся Альварес. — Он говорит, что в наш бой не интересен телеканалам? Так это не моя вина. Чемпион — он, и это он должен продавать бои телевидению. Для “Канело” Альвареса не проблема встретиться с безызвестным соперником — всё равно все купят такой бой. Та же история с Геннадием Головкиным или Мигелем Котто. Стивенсон может думать, что хочет, но он должен уважать свои обязательства. Прошло почти два года с тех пор, как я стал официальным претендентом. Я заслужил мой шанс и уже дважды позволял ему провести добровольные защиты. Что ж, признаю, что допустил ошибку. Больше такого не повторится. Сейчас моя очередь, и WBC дал мне слово».